Une statue géante de Goldorak va être érigée à Turin : « Elle guidera la rédemption des banlieues »

C’est le nouveau projet du Mufant, le Musée de la fantaisie et de la science-fiction. La statue sera une installation de 8 mètres de haut inspirée du premier manga robotique qui a conquis l’Italie dans les années 1970.

Être un enfant à la fin des années 70 signifiait regarder Grendizer à la télévision. Le premier robot japonais précurseur du genre en Italie. Maintenant, une statue géante sera construite en son honneur à Turin. « Il sera coloré, en acier cor-ten, et haut de 8 mètres », explique Davide Monopoli, co-fondateur du Mufant, le Musée du Fantastique et de la Science-Fiction.

Il fera partie du Parco del Fantastico, un projet Mufant pour redévelopper les zones périphériques de Turin. Une histoire de rédemption désormais menée par l’immense statue de Goldorak aussi haute qu’un immeuble de près de trois étages.

Parc fantastique

Grendizer sera ajouté à sept autres installations du Parco del Fantastico créé par le Mufant. « Dans notre région, il y a déjà Sailor Moon, Alien, Wonder Woman, Captain Harlock, Frankenstein, un Fucanglong, le dragon traditionnel chinois, et le loup-garou américain à Londres, du film de John Landis », explique Silvia Casolari, cofondatrice de le Mufant. Goldorak apparaîtra également le 4 avril.

« Tout ce projet peut se résumer dans une phrase de Franco Basaglia qui nous est très chère : vu de près, personne n’est normal », explique Casolari. Les super-héros, les monstres et les robots géants deviennent l’outil capable de transmettre un message inclusif, être différent est une force, c’est l’air que vous respirez à l’intérieur du Mufant Fantasy Park.

Comment racheter une banlieue

« Nous avons décidé de la rendre plus grande que les autres statues. Ce sera une ressource précieuse pour poursuivre notre travail de régénération urbaine », explique Monopoli. Une statue de 8 mètres ne peut qu’attirer l’attention et être clairement visible même de loin. « On s’amuse à jouer sur le côté sensationnaliste qui est aussi une arme de la science-fiction. »

Le Mufant veut créer un nouveau centre au sein de la banlieue, pour attirer touristes et badauds et donner une nouvelle valeur au quartier. « Nous sommes dans une zone suburbaine, au nord de Turin, à Borgo Vittoria, ce que nous voudrions, c’est renverser un peu le destin, favoriser la régénération du quartier, mais pas de manière classique, qui est toujours un peu modérée ». Et puis nous sortons des sentiers battus et faisons beaucoup de bruit, créant un Grendizer de 8 mètres de haut.

La statue de Goldorak

« Nous avons choisi Grendizer parce qu’il a été le premier à arriver en Italie, c’est aussi une façon de célébrer un passé qui aujourd’hui, cependant, est plus présent que jamais, compte tenu du fort intérêt pour le manga en Occident », explique Monopoli.

Grendizer était une icône, le premier manga robotique qui a eu un énorme succès entre les années 70 et 80, il suffit de penser à l’acronyme, la bande originale d’une génération avec ce « Ufo robot, ufo robot » que tous les enfants chantaient à l’unisson à chaque fois qu’il partait . Et puis il y avait les lames tourbillonnantes, la pluie de feu et le champ magnétique.

La campagne de financement participatif

20 000 euros sont nécessaires pour réaliser la statue, et le Mufant a choisi de lancer une levée de fonds pour financer une partie du projet. « Sur Produzioni dal Basso, nous avons lancé cette campagne de financement participatif pour atteindre 13 900 euros, elle a commencé à décoller il y a quelques jours, pour le moment nous avons atteint 3 100, mais la collecte durera jusqu’à la mi-février », explique Casolari. La statue Grendizer sera inaugurée le 4 avril, accompagnée d’un événement entièrement dédié au premier anime robotique japonais avec des invités du monde du manga et de l’anime, du cosplay, des expositions, de la nourriture et des cours de japonais.

MUFANT | Statue de Sailor Moon dans le Parco del Fantastico