15 meilleurs jeux de combat PSP auxquels vous devriez jouer en 2023

Les consoles de jeu portables existent depuis un certain temps. Certains des meilleurs sont la Nintendo Gameboy Advance, la Nintendo DS Lite, la Nintendo 64, la Sony PSP originale, la PS Vita et l’Attari Flashback Portable, pour n’en nommer que quelques-unes.

La seule console de jeu portable pertinente à ce jour est la Nintendo Switch, car les autres sont mortes depuis longtemps. Mais certains d’entre nous aiment toujours jouer à des jeux PSP pour de bons vieux jeux, peut-être en utilisant des émulateurs. Ici, vous connaîtrez les 15 meilleurs jeux de combat pour PSP.

La Sony PSP avait une durée de vie de 10 ans de 2004 à 2014. La console était livrée avec un processeur R4000 fonctionnant à 333 MHz avec un GPU à 166 MHz. Il avait une taille d’affichage de 4,3 pouces et une RAM de 64 Mo. Il dispose également du Wi-Fi intégré et d’un port USB 2.0. La PSP utilise un stockage externe sous forme de cartes mémoire pour stocker des jeux et enregistrer des fichiers. Il dispose également d’un lecteur UMD que vous pouvez utiliser pour jouer à des jeux achetés dans des magasins.

Meilleurs jeux de combat PSP

Aujourd’hui, nous allons jeter un œil aux 15 meilleurs jeux de combat pour Sony PSP.

15. BlazBlue : Continuum Shift II

Il s’agit de la première révision du jeu original BlazBlue. Le nouveau jeu PSP a 15 personnages jouables et un grand nombre de modes de jeu. Il s’agit d’un jeu en 2D où, en tant que joueur, vous devrez vaincre votre adversaire en lui infligeant suffisamment de dégâts. Les mouvements spéciaux peuvent être activés au fur et à mesure que votre jauge de chaleur se remplit. Le remplissage de cette jauge de chaleur peut se faire en traitant les dégâts et les attaques de noircissement. Le jeu a été développé par Arc System Works et sorti sur PSP en 2011.

14. WWE SmackDown contre RAW 2007

La PSP a gagné assez de popularité grâce à la série de jeux WWE. Ces jeux ont été joués partout dans le monde par des fans qui ont apprécié les matchs de la WWE à la télévision. En ce qui concerne la version 2007, les principaux points forts étaient les bandes sonores et la liste des personnages qui étaient les meilleures de la série. Les événements ont également fait un retour depuis la version 2006. Les commandes et le gameplay de WWE 2007 ont été affinés et simplifiés, ce qui rend le jeu plus amusant sans avoir à écraser trop de boutons sur votre console. Le jeu WWE 2007 a été développé par Yuke’s et sorti sur PSP en 2006.

13. Dragon Ball Z: Shin Budokai – Une autre route

La série animée Dragon Ball Z est regardée par de nombreuses personnes de différents groupes d’âge. Maintenant, les jeux Dragon ball Z sont assez intéressants. Il s’agit d’un jeu de combat qui tourne autour de Majin Buu. Vous avez le choix entre sept modes de jeu et un total de 24 personnages que vous pouvez choisir et jouer. Il existe plus de 50 compétences de combat qui peuvent être utilisées avec le personnage de votre choix. Alternativement, vous pouvez également jouer contre un ami via le mode multijoueur ad-hoc Wifi.

12. Def Jam: Fight for NY – La prise de contrôle

Si vous avez apprécié la musique hip-hop des années 90 et du début des années 2000, vous apprécierez ce jeu de combat PSP. Le jeu a divers artistes de l’industrie Hip-Hop qui sont prêts à se bagarrer et à se battre les uns contre les autres. Ils ont leurs propres styles de combat uniques, combinant parfois deux styles différents et incluant même les arts martiaux, la lutte et les combats de rue populaires. Le mode histoire de ce jeu est tout simplement génial. Vous pouvez beaucoup personnaliser votre personnage pour le personnaliser. Le jeu montre plus de violence de rue et sauvage en matière de combats. Il est développé par EA et est sorti sur PSP en 2006.

11. Fight Night Round 3

Electronic Arts a sorti le jeu de combat sportif : Fight Night Round 3. Il s’agit d’un jeu de boxe où vous devez prouver que vous êtes le meilleur et atteindre le sommet. Dans Fight Night Round 3, vous devez recevoir des coups aussi rapidement que possible. Le jeu vous permet de répéter l’histoire, de la modifier et même de créer votre propre histoire. Une bonne raison pour laquelle vous devez jouer à ce jeu est simplement que vous et votre ami pourrez utiliser le mode multijoueur grâce au mode de jeu multijoueur wifi local.

10. Marvel Nemesis : La montée des imparfaits

Comme vous pouvez le deviner d’après le titre du jeu, il s’agit d’un jeu de combat qui implique les héros ainsi que les méchants de l’univers Marvel. Le jeu contient tous les personnages populaires tels que Spider-man, Captain America, Magneto, Storm, Iron man, Venom et Daredevil, pour n’en nommer que quelques-uns. Dans l’équipe du méchant, vous avez des personnages tels que Paragon, Johnny Ohm, Brigade, Solara et The Wink, pour n’en nommer que quelques-uns. Il existe différents emplacements de jeu dans le jeu dans lesquels vous pouvez choisir de vous battre.

9. Dissidia : Final Fantasy

Voici un jeu de combat RPG pour PSP que vous apprécierez si vous avez joué ou êtes fan de la série Final Fantasy. L’arène où se déroulent les combats est beaucoup plus grande – vous pouvez sauter, voler et courir pour attaquer et esquiver votre adversaire. Le jeu est assez coloré pour un jeu de combat. Combiné avec un excellent mode histoire et un mode multijoueur, ce jeu vous fera jouer encore et encore. Vous ne vous en lasserez en aucun cas. Le jeu a été développé par SquareEnix et est sorti en 2009 pour la PSP.

8. Soul Calibur : Destin brisé

Voici un autre jeu de combat PSP qui pourrait apporter des vibrations Dissidia, à cause des personnalisations des personnages et tout ça. Soul Caliber: Broken Destiny a presque tous les personnages de Soul Calibur 4, à l’exception de quelques-uns qui sont remplacés par de nouveaux pour la version PSP. Quick Match, The Gauntlet, Trials, Versus et Training sont les cinq modes auxquels vous pouvez jouer. Le mode Gauntlet dans ce jeu est le mode histoire. Il contient environ 34 chapitres pour vous permettre de progresser. Le mode versus est votre mode multijoueur mais ad hoc avec des personnes qui ont la PSP ou la PS Vita et qui sont dans la même pièce. Il n’y a pas de mode multijoueur en ligne dédié dans ce jeu. Vos attaques dans ce jeu consistent en des coups de poing, des coups de pied et des attaques plus fortes. Le jeu a été développé par Project Soul et sorti sur PSP en 2009.

7. Combattant de rue Alpha 3 Max

Voici un jeu de combat 2D pour PSP qui possède quelques personnages empruntés à d’autres jeux Capcom. Vous avez le choix entre de nombreux personnages – déverrouillés. Vous n’avez pas besoin de jouer à travers des matchs pour débloquer des personnages. C’est comme choisir et partir; aussi simple que cela puisse paraître. Vous pouvez également créer et personnaliser votre propre personnage pour jouer dans les matchs du monde ouvert ainsi que dans d’autres matchs. Le jeu propose différents modes et probablement le meilleur est le mode classique. Le mode classique vous permet de jouer à Street Fighter comme vous le feriez dans la 2ème version de Street Fighter – tous originaux et sans fioritures indésirables qui ont été ajoutés dans la troisième version du jeu. Le jeu a été développé par CapCom et sorti sur PSP en 1998.

6. Destin/Codes illimités

Fate/Unlimited Codes est un jeu de combat Capcom où vous pouvez jouer à travers les points de vue des personnages sélectionnés. Tout comme dans Tekken, vous et votre adversaire avez un compteur de vie, Fate/Unlimited Code a également le même compteur. En fonction de votre capacité à étendre le compteur, vous pourrez utiliser des mouvements spéciaux. Vous pouvez choisir parmi différents modes de jeu tels que le mode Survie, le mode Survie sans fin et même le mode Missions supplémentaires exclusif à la PSP. Il y a un total de 20 personnages que vous choisissez et jouez, ce qui indique que vous obtenez une nouvelle histoire avec chaque personnage.

5. Jugement coupable

Le jeu est un portage de Guilty Gear X2 rechargé et intègre beaucoup d’autres titres de Guilt Gear. Vous commencez le jeu en choisissant parmi 5 personnages jouables en mode histoire. Jouer et terminer ces quêtes vous aide à débloquer jusqu’à 15 personnages en tout. Le jeu est plus amusant et agréable lorsque vous jouez avec votre ami via le mode multijoueur ad hoc. Dans l’ensemble, c’est un excellent jeu de combat pour PSP qui vous permet d’aller de l’avant et de vous battre et de les battre, vos adversaires, jusqu’à progresser. Le jeu a été développé par Arc System Works et est sorti sur PSP entre 2006 et 2007.

4. UFC incontesté 2010

Les jeux de combat sportifs sont peu nombreux mais assez agréables, c’est le moins qu’on puisse dire. Le jeu propose une vaste liste de personnages parmi lesquels choisir pour chaque style de jeu disponible dans le jeu. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer votre propre personnage à partir de zéro et continuer à l’améliorer et à le mettre à niveau lorsque vous terminez les événements du mode Carrière. Le jeu s’est beaucoup amélioré par rapport au précédent jeu UFC Disputed. Cependant, la version PSP n’a pas de mode multijoueur en ligne et vous permet de jouer uniquement via le mode Ad-hoc contre un autre ami PSP qui est assis dans la même pièce. Le jeu a été développé par Yuke’s et est sorti en 2010.

3. Mortal Kombat : Unchained

La liste des jeux de combat pour PSP doit inclure un jeu Mortal Kombat. L’une des meilleures franchises de jeux à avoir continué à publier des jeux pour chaque nouvelle console disponible. Vous savez comment est ce jeu. Vous pouvez choisir parmi une grande liste de personnages que vous pouvez utiliser pour lutter contre vos adversaires et en particulier les fatalités et les mouvements spéciaux que vous pouvez effectuer. Il s’agit du sixième volet de la série Mortal Kombat et il a de meilleures fonctionnalités telles que de nouvelles armes uniques et un nouveau disjoncteur combo. Mortal Kombat a été développé par Midway Games et sorti en 2006 sur PSP.

2. Tekken : Sombre Résurrection

Nous terminons la liste des jeux de combat PSP avec l’un des jeux les meilleurs et les plus appréciés sur PSP. Tekken, comme nous le savons tous, consiste à combattre votre adversaire pour obtenir ce combo de compétences et à terminer par un mouvement Knock Out. Le jeu Dark Resurrection propose un total de 34 joueurs, ainsi que la possibilité supplémentaire de personnaliser les personnages. Assez juste, c’est le même jeu que celui de la PlayStation 2, mais avec des commandes plus mises à jour et meilleures dans le jeu. Le jeu a été développé par Namco et sorti sur PSP en 2006.

1. God of War : Chaînes de l’Olympe

God of War est une franchise de jeu très connue et appréciée par de nombreux joueurs. Maintenant, quand il s’agit de Chains of Olympus pour la PSP, c’est un jeu de hack-and-slash basé sur l’aventure. En tant que joueur, vous pourrez basculer entre vos armes principales et secondaires et pourrez utiliser trois attaques magiques. Vous incarnez le personnage principal Kratos qui affrontera les créatures les plus redoutées et les plus coriaces de la mythologie grecque. Vous avez le choix entre sauver le monde de la destruction ou choisir de vous sauver de toutes les mauvaises choses.

Jeux de combat PSP

BlazBlue : Continuum Shift II

WWE SmackDown contre RAW 2007

Dragon Ball Z: Shin Budokai – Une autre route

Def Jam: Fight for NY – La prise de contrôle

Fight Night Round 3

Marvel Nemesis : La montée des imparfaits

Dissidia : Final Fantasy

Soul Calibur : Destin brisé

Street Fighter Alpha 3 Max

Destin/Codes illimités

Jugement d’équipement coupable

UFC incontesté 2010

Mortal Kombat: Unchained

Tekken : Sombre Résurrection

God of War : Chaînes de l’Olympe

Conclusion

Ce sont quelques-uns des meilleurs jeux de combat disponibles pour la PSP. Si vous aimez jouer à ces vieux jeux, vous pouvez essayer de télécharger un Émulateur PSP et téléchargez les ROM PSP à partir de sources fiables uniquement. Si vous êtes un grand fan de Nintendo 64, vous pouvez également consulter les 10 meilleurs jeux de combat sur Nintendo 64.

C’est tout sur les meilleurs jeux de combat pour PSP. Faites-nous savoir votre jeu PSP préféré dans la liste. Et au cas où vous pensez que nous avons oublié un jeu qui devrait figurer sur la liste, veuillez le mentionner dans la section des commentaires.

Vérifiez également :