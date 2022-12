Apple Car sur la bonne voie pour la sortie en 2026, prix inférieur à 100 000 $, puce personnalisée et pas de conduite autonome complète au lancement

Au cours des deux dernières années, nous avons entendu différentes estimations du moment où Apple Car pourrait enfin arriver sur le marché, allant de 2024 à 2028. Maintenant, le dernier rapport prédit un début en 2026 avec une puce Apple Silicon personnalisée, pas d’auto- conduite et un prix inférieur à 100 000 $.

Il y a eu de nombreux rebondissements au cours des sept dernières années d’actualités et de rumeurs sur Apple Car. En 2017, après plusieurs années de travail, il est apparu qu’Apple avait renoncé à produire un véhicule physique et était prêt à se concentrer sur les logiciels de véhicules autonomes.

Cependant, fin 2020, Apple est revenu à la production d’une voiture réelle alimentée par son propre logiciel.

Certains rapports suggéraient un lancement dès 2024 tandis que d’autres disaient que ce serait probablement 2028 ou au-delà. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Hyundai et Kia travaillaient pour parvenir à un accord pour produire le véhicule, mais celui-ci a ensuite été abandonné.

Au début de 2021, Bloomberg a déclaré que le lancement d’Apple Car serait probablement lancé entre 2026 et 2028 et a corroboré certains rapports selon lesquels Apple visait une conception axée sur la conduite autonome. Depuis lors, nous avons vu Project Titan devoir réorganiser son équipe une fois de plus.

Pas de conduite autonome au lancement

Comme l’a rapporté Bloomberg aujourd’hui, le dernier projet Titan est une réduction de l’effort qui fera sauter un système entièrement autonome au lancement.

Des rapports antérieurs suggéraient qu’Apple avait peut-être opté pour une conception entièrement autonome sans volant ni pédales. Cela aurait été annulé.

«Dans un changement important pour le projet, la société prévoit maintenant une conception moins ambitieuse qui comprendra un volant et des pédales et ne prendra en charge que des capacités entièrement autonomes sur les autoroutes, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les informations sont privé. »

Cependant, Apple peut toujours tenter d’offrir certaines fonctionnalités de divertissement lorsque la conduite entièrement autonome est une option :

« Apple prévoit actuellement de développer un véhicule qui permet aux conducteurs d’effectuer d’autres tâches – par exemple, regarder un film ou jouer à un jeu – sur une autoroute et être alertés avec suffisamment de temps pour passer au contrôle manuel s’ils atteignent les rues de la ville ou rencontrent des conditions météorologiques défavorables. La société a envisagé de lancer la fonctionnalité en Amérique du Nord dans un premier temps, puis de l’améliorer et de l’étendre au fil du temps.

Prix ​​Apple Car et date de sortie

Des sources proches de l’effort affirment que le lancement a été reporté de 2025 à 2026 et que l’objectif est de vendre le véhicule à moins de 100 000 $. C’est après avoir précédemment envisagé de le fixer au-dessus de 120 000 $.

Apple Silicium

En ce qui concerne le silicium d’Apple, la puce de la voiture Apple devrait être « égale à environ quatre des puces Mac les plus haut de gamme d’Apple combinées ».

« Le cœur de la technologie d’Apple est un puissant système informatique embarqué — dont le nom de code est Denali d’après le plus haut sommet montagneux d’Amérique du Nord — et une gamme personnalisée de capteurs. Les performances du processeur sont égales à environ quatre des puces Mac les plus haut de gamme d’Apple combinées et sont développées par le groupe d’ingénierie du silicium de la société. La puce a atteint un état avancé et est considérée comme presque prête pour la production, bien qu’Apple puisse la réduire avant le lancement de la voiture pour réduire les coûts.

Conception de voiture Apple

Les sources de Bloomberg disent qu’Apple n’a toujours pas trouvé de design pour son premier véhicule et que l’équipe travaille toujours dans une phase de « pré-prototype ».

« La société vise à préparer la conception d’ici l’année prochaine et à définir les fonctionnalités d’ici la fin de 2024. Elle prévoit ensuite de soumettre la voiture à des tests approfondis en 2025. »

Parallèlement au passage d’une approche autonome à une conception plus traditionnelle, Apple aurait basculé d’un intérieur plus « semblable à une limousine » avec des passagers se faisant face vers une configuration plus standard.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :