Tous les suppléments ne sont pas créés égaux – certains peuvent être mauvais pour votre cœur

Ils ont été identifiés par une nouvelle analyse publiée dans le Journal of The American College Cardiology qui a mis en lumière l’effet de différents micronutriments sur la santé cardiovasculaire.

Tout le monde sait probablement qu’une alimentation variée et équilibrée, associée à un mode de vie sain, aide à garder le cœur en bonne santé. Certaines habitudes alimentaires, en particulier, peuvent aider à protéger et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Surtout pour ceux qui se remettent d’une maladie cardiaque, les experts recommandent de mettre en place un régime alimentaire qui assure un apport correct en antioxydants, tels que les acides gras oméga-3, les acides aminés et la vitamine C, bien que l’utilité de ces micronutriments, souvent pris sous forme de compléments alimentaires, n’ait pas été parfaitement clarifié. Une nouvelle analyse publiée dans le Journal de l’American College of Cardiologyqui a identifié ceux qui aident réellement la santé cardiaque, ainsi que ceux qui n’offrent aucun avantage ou même ont un effet négatif.

La recherche, coordonnée par le Dr Simin Liu, professeur d’épidémiologie et de médecine à l’Université Brown de Rhode Island, aux États-Unis, a examiné un total de 884 études sur les micronutriments pris comme compléments alimentaires, analysant les résultats de leur consommation sur plus de 883 000 patients. Cela a permis aux chercheurs de développer «une carte intégrative complète et fondée sur des preuves qui caractérise et quantifie les effets potentiels des suppléments de micronutriments sur les résultats cardiométaboliques – a expliqué le professeur Liu – . Notre étude met en évidence l’importance de la diversité des micronutriments et l’équilibre entre les avantages et les risques pour la santé”.

Tous les suppléments ne sont pas bons pour le cœur

On pense depuis longtemps que la supplémentation en antioxydants joue un rôle clé dans la santé cardiaque, car ces nutriments aident à réduire le stress oxydatif, un contributeur connu à de nombreuses maladies cardiovasculaires. « Cependant, la recherche sur la supplémentation s’est concentrée principalement sur les avantages d’une ou de quelques vitamines et minéraux. » a souligné Liu qui, avec ses collègues, a décidé d’adopter « une approche complète et systématique pour évaluer toutes les études publiquement disponibles et accessibles rapportant tous les micronutriments, y compris les phytochimiques et les suppléments antioxydants, et leurs effets sur les facteurs de risque cardiovasculaire et les maladies cardiaques multiples”.

Dans l’ensemble, les études examinées ont évalué les effets de 27 types différents de suppléments antioxydants. De ceux-ci, il y avait des preuves solides que beaucoup offraient des avantages cardiovasculaires. Ceux-ci comprenaient l’acide gras oméga-3, qui a réduit la mortalité due aux maladies cardiovasculaires ; l’acide folique, qui réduit le risque d’accident vasculaire cérébral ; et la coenzyme Q10, un antioxydant parfois commercialisé sous le nom de CoQ10, qui a réduit la mortalité toutes causes confondues.

Les effets des micronutriments antioxydants sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et sur les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2 / Crédit : Journal of The American College Cardiology

Il a également été démontré que les acides gras oméga-6, la L-arginine, la L-citrulline, la vitamine D, le magnésium, le zinc, l’acide alpha-lipoïque, la mélatonine, la catéchine, la curcumine, le flavanol, la génistéine et la quercétine réduisent les facteurs de risque cardiovasculaires, bien que la vitamine D n’a montré aucun effet sur les résultats des maladies cardiovasculaires et la prévention du risque de diabète de type 2.

Comme indiqué, tous les suppléments ne se sont pas avérés utiles pour le cœur. En effet, les chercheurs ont observé que la vitamine D, la vitamine E et le sélénium n’ont aucun effet sur les résultats à long terme des maladies cardiovasculaires. Et que les suppléments de bêta-carotène augmentaient la mortalité de toutes causes et des maladies cardiovasculaires.

Selon les chercheurs, les résultats de l’étude indiquent un besoin d’interventions diététiques plus personnalisées et basées sur la précision impliquant des combinaisons spécifiques de suppléments bénéfiques. « D’autres études, y compris de vastes analyses interventionnelles de haute qualité, sont nécessaires pour étudier les effets à long terme de certains micronutriments sur la santé – a conclu le professeur Liu – . Il est important d’identifier leur mélange optimal, car tous ne sont pas bénéfiques et certains peuvent même avoir des effets nocifs.”.