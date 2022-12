Apple étend son programme d’auto-réparation à huit autres pays

Dans le contexte : Le mouvement du droit à la réparation (R2R) a progressivement gagné du terrain au sein des entreprises qui ont traditionnellement conservé leurs régimes de réparation en interne avec un contrôle à toute épreuve. Apple en est un excellent exemple. Là où autrefois il n’autorisait aucune réparation en dehors de ses partenaires constructeurs agréés, il permet désormais aux clients réguliers de tenter des réparations s’ils le souhaitent. Ce n’est toujours pas une tâche facile et s’adresse à des gens qui savent ce qu’ils font, mais c’est ce que R2R recherchait de toute façon.

Apple étend son programme d’auto-réparation à l’Europe. Le service, lancé aux États-Unis plus tôt cette année, sera désormais disponible dans huit pays supplémentaires, dont la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

Comme la version américaine du programme de réparation, il n’y a aucune restriction sur qui peut commander les versions, les outils et les manuels de réparation. Les Joes réguliers sont plus que bienvenus pour essayer de réparer un écran cassé s’ils se sentent à la hauteur de la tâche. Cependant, le programme est davantage orienté vers les professionnels techniques, actuels et anciens, et les ateliers de réparation Apple non autorisés.

Bien que le magasin de réparation en libre-service propose plus de 200 versions et outils, le service de bricolage est encore assez limité. Les clients peuvent accéder aux composants et kits de réparation pour tous les modèles et ordinateurs portables iPhone 12 et 13 équipés de silicone Apple. Ainsi, si vous cassez l’écran de votre iPhone 14 ou si vous avez besoin d’une nouvelle batterie pour votre MacBook Pro 2020, vous devrez toujours l’apporter à un atelier de réparation Apple agréé.

« Nous pensons que la meilleure technologie pour nos clients et pour la planète est une technologie qui dure, c’est pourquoi nous concevons nos produits pour qu’ils soient durables et nécessitent rarement un entretien ou une réparation », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation. « Mais lorsqu’une réparation est nécessaire, nous voulons que les clients aient de nombreuses options pour une réparation sûre, fiable et sécurisée. C’est pourquoi nous sommes ravis de lancer la réparation en libre-service en Europe, offrant à nos clients un accès direct aux versions, outils, et manuels. »

Les clients doivent se rappeler qu’en plus du coût des versions, qui ne sont pas bon marché, ils devront également payer des frais de location d’une semaine de 49 $ pour les outils nécessaires pour terminer le travail. Dans certains cas, cela pourrait signifier plus ou à peu près les mêmes frais que la réparation effectuée par Apple. Ainsi, le programme est plus avantageux pour ceux qui possèdent les outils appropriés, indiquant à nouveau la démographie d’Apple pour ce programme.

Même Apple admet : « Pour la grande majorité des clients qui n’ont aucune expérience dans la réparation d’appareils électroniques, consulter un réparateur professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des versions d’origine Apple est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation.

À cette fin, Cupertino affirme avoir presque doublé le nombre de points de service ayant accès à des composants Apple authentiques depuis le lancement du programme aux États-Unis. Selon le décompte de l’entreprise, il existe 4 000 réparateurs indépendants, 5 000 ateliers de réparation officiellement agréés et plus de 100 000 techniciens actifs. 80 % des clients Apple se trouvent désormais à moins de 30 minutes en voiture d’un fournisseur de services européen.