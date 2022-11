Lancement d’Affinity V2 avec un achat unique universel, une interface utilisateur repensée avec des centaines de nouvelles fonctionnalités et modifications

Le développeur Serif a tease une refonte majeure de sa suite créative Affinity la semaine dernière et aujourd’hui, la V2 du logiciel est officiellement disponible. Arrivant avec une interface utilisateur totalement repensée avec « des centaines d’améliorations des performances et des améliorations du flux de travail », Affinity V2 vise à être « tout ce que vous voulez dans une suite créative ».

Serif a lancé aujourd’hui la refonte d’Affinity pour ordinateur de bureau et iPad et la tarification est gratuite pour les particuliers et les entreprises. Parallèlement à cela, il propose des offres groupées universelles d’applications de bureau et d’iPad Affinity à un prix unique, ainsi que de les vendre individuellement.

Pendant une durée limitée, Affinity est à 40 % de réduction pour célébrer le lancement de la V2. Cela fait seulement 99,99 $ (normalement 169,99 $) pour le pack ordinateur de bureau et iPad.

Les applications Affinity V2 pour ordinateur de bureau sont au prix de 69,99 $ individuellement mais sont de 40,99 $ au lancement. Et les applications iPad V2 sont au prix de 19,99 $ individuellement et de 11,99 $ au lancement.

Nouvelles fonctionnalités majeures dans Affinity V2

Concepteur d’affinité 2 Édition non destructive de Vector Warp Outil de création de formes Outil de couteau Outil de mesure/outil de surface Vue radiographique Importation DXF/DWG

Photo d’affinité 2 Développement RAW non destructif Masques en direct avec gamme de teintes, passe-bande, luminosité Masques composés Chaîne de maillage en direct Améliorations du moteur de brosse

Éditeur d’affinité 2 Maintenant disponible pour iPad avec ordinateur de bureau Livres avec notes de bas de page, notes de fin et notes secondaires Placer le flux automatique Remplacement de la visibilité de la couche de fichiers liés Outil de sélection de style



Les applications de bureau proposent désormais une fonctionnalité de documents nouveaux/récents, un panneau de calques remanié, une nouvelle roue de couleur de boîte, et plus encore.

Les applications iPad proposent presque toutes les mises à niveau du bureau, ainsi qu’un nouveau menu rapide, un contrôleur de commande, un mode compact, une toute nouvelle barre de contexte, de nouveaux curseurs, etc.

Regardez la vidéo ci-dessous mettant en évidence certains des changements les plus importants. Et apprenez-en plus sur le site Web d’Affinity.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :