Final Fantasy XVI n’aura guère de personnages de couleur pour avoir un décor "plus réaliste et cohérent"

Le manque de diversité et de personnages de couleur dans les dernières bandes-annonces de Final Fantasy XVI a attiré l’attention des gens d’IGN. Le magazine a profité d’un entretien avec le producteur du jeu, Naoki Yoshida, pour présenter ses observations et ses craintes à ce sujet, auxquelles Yoshida a longuement développé. Selon lui, l’équipe devrait faire prévaloir le réalisme et la crédibilité de son décor sur ces thèmes. Voici ses paroles :

« C’est une question difficile, mais je m’y attendais. La diversité dans le divertissement est sur toutes les lèvres ces jours-ci. Mais ma réponse risque d’en décevoir certains. Depuis le début du développement, nos conceptions ont été fortement influencées par l’Europe médiévale, incorporant son historique, culturel, politique et anthropologiques. De plus, lorsque nous avons décidé quel était le meilleur cadre pour l’histoire que nous voulions raconter, nous avons pensé qu’au lieu de créer quelque chose à l’échelle mondiale, nous devrions nous limiter à une seule zone. Un point géographiquement et culturellement isolé de la reste du monde et d’une époque sans avions, sans télévision ni téléphones.

« Notre histoire est fantastique, oui, mais elle est aussi liée à la réalité. »

« En raison des implications géographiques, technologiques et géopolitiques du décor, Valisthea n’allait jamais être aussi diversifiée que la Terre l’est aujourd’hui. Pas même aussi diversifiée que Final Fantasy XIV, qui a une planète entière (et une lune) avec beaucoup de nations, races et cultures à la disposition des joueurs. L’isolement du royaume de FFXVI joue un rôle important dans l’histoire et est l’une des raisons pour lesquelles le destin de Valisthea compte et nous affecte tant. »

« En fin de compte, nous avons estimé que même s’il était important d’incorporer la variété ethnique dans Valisthea, en avoir trop dans ce coin du monde briserait les limites narratives que nous nous étions fixées. Notre histoire est fantastique, oui, mais elle est également liée à la réalité moins concentrés sur ce à quoi les personnages ressemblent et plus sur qui ils sont en tant qu’individus Des personnages de nature complexe et diverse, avec leurs propres origines, croyances, personnalités et motivations Des personnages avec des histoires qui résonnent Il y a de la diversité à Valisthea C’est une diversité qui est non pas Elle englobe tout le monde, mais elle est en accord avec le monde que nous avons créé et selon ce qui nous a inspirés ».

Les déclarations de Yoshida vont ouvrir un bon débat sur les réseaux quelques jours après que le jeu aura annoncé sa date de sortie aux Game Awards, et après avoir confirmé combien de temps il sera exclusif à la PS5 et filtré des détails aussi importants que sa durée et sa difficulté.