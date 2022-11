Lancement officiel de l’Apple TV 4K ; retards et pénuries affectant la disponibilité

Suite à son annonce officielle le mois dernier, la nouvelle Apple TV 4K est désormais disponible à l’achat dans les Apple Stores et auprès de revendeurs tiers. De plus, les premières précommandes arrivent également aux acheteurs. Cependant, certaines pénuries et retards précoces semblent causer des problèmes à certains clients Apple TV 4K pleins d’espoir…

La dernière Apple TV 4K a été annoncée le mois dernier aux côtés des nouvelles mises à jour iPad 10 et M2 iPad Pro. La dernière version du décodeur de diffusion en continu d’Apple comprend une nouvelle puce A15 Bionic à l’intérieur, la prise en charge de HDR10+ et une nouvelle télécommande Siri qui utilise USB-C pour le chargement. Plus important encore, il est également moins cher que son prédécesseur.

L’Apple TV 4K est disponible en deux configurations. La première option coûte 129 $ et comprend 64 Go de stockage et une connectivité WiFi uniquement. Pour 149 $, vous pouvez obtenir 128 Go de stockage avec un port Ethernet et la prise en charge de la connectivité Thread pour les accessoires de maison intelligente.

De nombreux acheteurs impatients de précommander Apple TV 4K se sont tournés vers Twitter et Instagram pour montrer l’arrivée de leurs commandes. Les nouveaux modèles Apple TV 4K sont également largement disponibles pour le retrait en magasin le jour même dans les Apple Stores à travers les États-Unis.

Il existe cependant des pénuries d’approvisionnement et des retards qui semblent avoir un impact sur la disponibilité de l’Apple TV 4K. Certains acheteurs qui ont précommandé le nouvel appareil ont vu leurs commandes retardées du 7 au 10 novembre, comme l’a souligné Juge Sigmund sur Twitter. Il n’y a pas non plus de disponibilité pour le ramassage en magasin dans de nombreux magasins Apple Store à travers l’Europe, déclare Judge.

Les derniers modèles Apple TV 4K sont également disponibles sur Amazon à des prix légèrement réduits, les commandes indiquant actuellement une heure d’arrivée de quelques jours seulement.

Avez-vous pré-commandé une nouvelle Apple TV 4K ? Votre commande est-elle en bonne voie pour arriver comme prévu ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :