Samsung lance un "8K" successeur de l’Odyssey Neo G9 l’année prochaine

Quelque chose à attendre: AMD a organisé hier son livestream RDNA 3-reveal, dévoilant de nouvelles cartes graphiques, technologies et plus encore. Parmi les annonces, il y avait la nouvelle que Samsung construisait un successeur au monstrueux Odyssey Neo G9, son écran de 49 pouces, 5 120 x 1 440. Celui-ci, cependant, serait le premier moniteur de jeu ultra large 8K.

Le livestream Together We Advance_Gaming d’AMD, que vous pouvez regarder dans son intégralité ici, s’est fortement concentré sur les capacités 8K de la Radeon RX 7900 XTX. Illustrant les avantages de DisplayPort 2.1, l’équipe rouge a montré des graphiques affirmant que la carte peut atteindre 96 fps @ 8K dans la prochaine extension d’Assassin’s Creed Valhalla, bien que la mise en garde soit qu’elle utilise FSR, pas de manière native. Avec un écran ultra large 8K, ce chiffre atteint 190 ips dans Call of Duty : Modern Warfare 2.

AMD a également confirmé que des sociétés telles que Dell, Asus, Acer et LG lanceraient des moniteurs DisplayPort 2.1 haute résolution l’année prochaine. Il a ajouté que le premier ultra large 8K serait le prochain Odyssey Neo G9.

Il est important de noter que le 8K standard sur un écran 16:9 est de 7 680 × 4 320, soit quatre fois le nombre total de pixels du 4K. Cependant, la partie 8K d’un moniteur ultra-large 32: 9 ne s’applique qu’à la dimension horizontale, ce qui en fait 7 680 x 2 160, soit environ la moitié du nombre de pixels du vrai 8K.

Nous adorons l’Odyssey Neo G9 « 5K » actuel, qui comprend un panneau de 5 120 x 1 440 VA avec une courbure de 1000R, un rétroéclairage mini-LED et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Il portait également un prix énorme de 2 500 $ au lancement, donc cette version « 8K » sera probablement encore plus chère.

Tout en ayant un moniteur avec deux fois (dans le cas de l’Odyssey à venir) le nombre de pixels car 4K semble impressionnant, il y a la question des rendements décroissants lors de l’atteinte de ces résolutions compatibles FSR. La chaîne technique YouTube Linus Tech Tips a récemment réalisé une vidéo sur le sujet et a constaté que la plupart des gens ne pouvaient pas faire la différence entre 4K et 8K dans les jeux. Pourtant, certains propriétaires de PC seront simplement satisfaits de ces droits de vantardise très importants.