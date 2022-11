Premier personnage gay de League of Legends

« Je suis noir et gay. Je voulais voir un personnage comme moi dans un jeu vidéo depuis si longtemps », a déclaré Buike Ndefo-Dahl, concepteur de jeux senior de League of Legends.

League of Legends, le MOBA populaire de Riot Games, accueille K’Sante, fierté de Nazumah, parmi ses champions. Au-delà de ses capacités de « tank », qui sont vraiment dévastatrices pour tenir à distance une quantité considérable d’ennemis, ce qui est vraiment intéressant, c’est sa caractérisation. « Mes ancêtres ont construit Nazumah. Aucun dieu, roi ou bête ne pouvait les conquérir et personne ne me vaincra », lit-on dans l’une de ses citations.

Inspiré de la culture ouest-africaine, K’Sante est un légendaire chasseur anti-impérialiste fièrement homosexuel. Dans la présentation qui lui est consacrée, une large place est accordée à sa relation avec l’archer Tope, malheureusement sans dénouement heureux. Néanmoins, les deux sont restés amis. Un épilogue doux-amer voulu par Riot Games pour laisser place à la romance en lieu et place du tourment classique qui unit la plupart des champions.

Les débuts de K’Sante sont le résultat des nouvelles politiques internes sur la diversité et l’inclusivité entreprises par Riot Games. Par le passé, l’entreprise, détenue depuis 2011 par le conglomérat chinois Tencent (Fortnite, PUBG, etc.), a été jugée pour dynamique toxique au sein de l’entreprise. Une vision déformée et myope qui depuis quelque temps a également touché les personnages du jeu, peu variés en termes de normes corporelles et culturelles. Ce n’est pas un hasard si les plus célèbres et emblématiques de la marque sont des champions qui reflètent l’imaginaire dominant, comme Ashe, Miss Fortune et Garen.

Au fil des ans, Riot Games a accueilli une plus grande variété afin de permettre, à la fois à ceux qui développent et à ceux qui jouent à League of Legends, une plus grande identification avec les champions. Cela est également évident dans les projets satellites du même univers narratif, tels que le jeu de tir Valorant, le jeu de cartes Legends of Runeterra et la série animée acclamée Arcane. K’Sante marque une nouvelle évolution dans l’approche de l’ethnicité et de la sexualité des personnages au sein de la marque. « Je suis noir et gay. Cela fait si longtemps que je veux voir un personnage comme moi dans un jeu vidéo », a déclaré Buike Ndefo-Dahl, concepteur de jeu senior de Riot, à Shannon Liao du Washington Post.

Pourtant, l’ambition de ceux qui se développent ne reflète pas toujours les sentiments de la communauté. League of Legends est connu pour son climat toxique et agressif. Une ambiance tellement tendue qu’au moment de l’annonce de K’Sante, l’équipe de développement s’inquiétait de la réaction des utilisateurs. « Je n’étais pas sûr que nous voulions braquer les projecteurs sur K’Sante, et quand c’est arrivé, c’était assez éprouvant pour les nerfs », a déclaré l’écrivain principal Michael Luo à Liao. Un souci lié à la participation de Lil Nas X, un rappeur américain bien connu qui a remplacé les K/DA au dernier championnat du monde de League of Legends. Le fait que K’Sante aura un skin exclusif conçu par le chanteur, peut être interprété comme une opération marketing, vidant le nouvel échantillon de son sens lié à l’inclusivité. Une tension également évidente dans la page officielle de K’Sante, dont la première ligne est une note de l’auteur, en gras, qui se lit comme suit : « Je tiens à vous rappeler que dans notre communauté, il n’y a pas de place pour la haine ou les préjugés d’aucune sorte. « .

Heureusement, à côté de quelques commentaires sceptiques, la plupart de la communauté des joueurs a accueilli le personnage de K’Sante. Parmi eux se trouve l’utilisateur « Aegmox », un étudiant américain de 21 ans qui a déclaré qu’avant l’ajout de K’Sante, il n’y avait pas de champions noirs à utiliser dans la voie du haut de l’arène de jeu. En plus de ses compétences, ce qu’il apprécie chez le nouveau personnage, c’est son lien avec la culture ghanéenne. « Il est comme moi, un homme noir d’Afrique de l’Ouest. Je ne suis tout simplement pas gay », a déclaré Olutope. « Je pense que les Afro-Américains ont le plus petit nombre de joueurs. Je pense donc que l’ajout de personnages noirs comme K’Sante pourrait leur donner l’impression d’avoir une identité. »

Même Lazare Armi, un archéologue français de 31 ans prétend apprécier les références culturelles africaines incarnées par K’Sante, mais il a émis des doutes sur le fait que son matériel promotionnel était axé sur son ethnicité et sa sexualité. « Il est le premier à être placé dans cette position. Et je ne sais pas s’ils l’ont créé à des fins de marketing ou pour une bonne raison », a-t-il déclaré à Liao.

Pour répondre à ces doutes, Ndefo-Dahl a insisté sur le fait que le personnage a été créé dans un but d’authenticité. Son bagage culturel comprend des consultations et des groupes de discussion sur la diversité et l’inclusion. Le responsable du design a ajouté que si l’entreprise voulait simplement vendre plus de skins, il serait plus facile de créer un champion pour plaire à la majorité, car « il est beaucoup plus difficile de créer un personnage. [la cui] la sexualité est interdite dans plusieurs régions où nous opérons. »