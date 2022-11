Apple réduit les budgets et met en place un large gel des embauches, rapporte des réclamations

Alors qu’Apple a reconnu avoir ralenti l’embauche en raison des inquiétudes concernant un ralentissement économique, un nouveau rapport de Initié a plus de détails sur les plans internes de l’entreprise. Le rapport affirme qu’Apple a « suspendu presque toutes les embauches », et ce gel pourrait rester en vigueur jusqu’à la fin de 2023…

Tim Cook a déclaré qu’Apple avait ralenti ses taux d’embauche en raison de préoccupations plus larges concernant l’économie, mais qu’il embaucherait toujours sur une « base délibérée ». Bloomberg précédemment signalé qu’Apple avait licencié un certain nombre de recruteurs. Le rapport d’aujourd’hui indique qu’Apple prévoit en fait plus de ralentissement qu’il ne l’a reconnu publiquement.

Citant « trois sources ayant une connaissance approfondie des conversations », indique qu’Apple a informé le personnel de plusieurs divisions qu’il « n’intégrera pas de nouvelles recrues avant plusieurs mois ». Ce gel des embauches pourrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’exercice fiscal d’Apple, qui s’achèvera en septembre 2023.

Les sources ont dit Initié :

Cette personne – qui a une connaissance directe des conversations internes du géant de la technologie – a déclaré qu’Apple n’avait désigné « aucun budget » pour des effectifs supplémentaires pour les postes de l’entreprise au cours de l’année à venir. La personne a qualifié l’entreprise de «gel» d’embauche. La deuxième source, qui a connaissance de plusieurs conversations de haut niveau au sein d’Apple, a convenu qu’elle connaissait un gel des embauches. La troisième source – une personne qui occupait un poste de direction dans l’entreprise – a déclaré qu’un chef de division de haut rang lui avait dit que « les budgets sont en cours de révision ». D’autres dirigeants d’Apple ont réitéré des messages similaires dans des conversations privées, a ajouté la troisième source.

Dans une déclaration à Initiéun porte-parole d’Apple a réitéré ce que Tim Cook a dit publiquement :

« Nous continuons à embaucher, mais compte tenu de l’environnement économique, nous adoptons une approche très délibérée dans certaines parties de l’entreprise », a déclaré le porte-parole. « Nous sommes très confiants dans l’avenir d’Apple et investissons sur le long terme. Nous voulons être réfléchis et prendre des décisions intelligentes qui nous permettent de continuer à alimenter l’innovation à long terme. »

Les sources à l’intérieur d’Apple, cependant, ont également souligné qu’Apple était « prudent dans la façon dont il caractérise les pauses ou les ralentissements d’embauche, car concéder de tels mouvements pourrait faire baisser davantage le cours de l’action de l’entreprise ».

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :