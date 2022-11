Audio-Technica ressuscite l’emblématique tourne-disque portable Sound Burger

En un mot : le spécialiste audio japonais Audio-Technica a présenté une version moderne de sa platine vinyle personnelle classique Sound Burger. Le nouveau lecteur, le modèle AT-SB2022, est calqué sur le Sound Burger original (commercialisé sous le nom de Mister Disc dans certaines régions) d’il y a près de quatre décennies. Le lecteur à piles est doté d’un système à entraînement par courroie qui lit les disques 33-1/3 et 45 tours.

Les équipements modernes incluent la connectivité Bluetooth et jusqu’à 12 heures d’autonomie sur une seule charge (rechargeable via USB-C). La lecture filaire est également possible à l’aide du câble audio 3,5 mm vers RCA inclus.

Le nouveau Sound Burger est un lecteur horizontal qui utilise un ressort pour la pression du stylet. En parlant de cela, le stylet est remplaçable par le modèle ATN3600L en cas de besoin. On dit qu’un moteur à courant continu de haute précision assure une rotation stable et à seulement 900 grammes (32 onces), la portabilité ne devrait pas être un problème.

Le vinyle a connu une renaissance ces derniers temps. Selon le rapport de mi-année 2022 de la Recording Industry Association of America, les revenus des albums vinyle ont augmenté de 22 % au premier semestre 2022 pour atteindre 570 millions de dollars. De plus, la part du vinyle sur le marché de la musique physique est passée de 68 % à 73 % au cours de la même période. À titre de comparaison, les revenus des CD ont chuté de 2 % à 200 millions de dollars, ce qui représente 26 % des revenus de la musique physique.

Certains peuvent voir la relance de Sound Burger d’Audio-Technica comme une tentative de profiter de la résurgence du vinyle, mais il s’agit autant de l’histoire que du présent. La platine fait partie d’une collection de produits en édition limitée pour célébrer le 60e anniversaire d’Audio-Technica. Ainsi, seuls 7 000 exemplaires sont produits.

Parmi les autres produits du 60e anniversaire, citons la platine vinyle haute performance AT-LP2022, la cartouche phono AT-MC2022, le casque ATH-W2022 et le casque sans fil ATH-WB2022.

La platine Bluetooth portable Audio-Technica Sound Burger est disponible sur commande au prix de 199 $. Cela semble être un prix équitable étant donné que les originaux (nouveaux anciens stocks) coûtent environ le double de celui sur eBay.