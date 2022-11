La Big Tech s’effondre mais Tinder résiste : il y a de plus en plus d’utilisateurs et les partages grimpent de 16%

Pour Big Tech, le dernier trimestre a été très difficile, les actions ont chuté pour de nombreux géants du numérique. Seul Match Group a connu une croissance.

Alors que Meta fait face à la pire crise de son histoire (et que les autres Big Techs ne sont pas mieux lotis), Match Group, la société propriétaire de Tinder, a observé une croissance de l’incrédulité. Ses actions ont augmenté de 16 %. L’estimation des analystes (selon les données de Refinitiv) était de 793 millions de dollars de revenus au dernier trimestre, mais la société a dépassé les attentes en atteignant 810 millions de dollars. Match Group, qui possède également d’autres applications de rencontres comme Hinge et OKCupid, applaudit, mais tranquillement : une croissance stable des revenus est attendue pour le prochain trimestre.

L’année n’a pas été facile pour Tinder. En août, la PDG Renate Nyborg a démissionné après moins d’un an de travail, de nombreux « Cassandres » avaient prédit la fin des applis de rencontres ces derniers mois. En effet, après le boom de la pandémie, ils semblent avoir pris fin. Pour ajouter à l’inflation et à la tendance négative de toutes les actions Big Tech, que Tinder a si bien résisté n’était pas du tout évident.

Pourquoi Tinder a-t-il grandi ?

Il semble que le succès de l’application soit dû aux abonnements premium, qui ont augmenté de 7 %. Sur Tinder, vous pouvez choisir entre les forfaits Plus, Gold et Platinum. Les abonnements les plus avancés permettent aux utilisateurs de mettre des likes illimités, de sauter la publicité, de savoir qui vous aime et il y a aussi des super likes (uniquement pour le forfait Platinum) qui, selon l’application, triplent les chances de faire des matchs et des conversations plus longues.

Match Group se prépare aussi au pire

Une hirondelle ne fait pas bondir et en fait Match Group vole bas, avec la conscience que, comme tout le monde, elle risque un effondrement. Le directeur général Bernard Kim et le directeur financier Gary Swidler ont averti que l’affaiblissement de l’économie mondiale affecte les marques de l’entreprise, en particulier celles qui s’adressent aux consommateurs à faible revenu. Match Group, cependant, prédit un déclin et court à couvert. Maintenant, il vise à réduire les dépenses de personnel et de marketing. La société a également déclaré qu’elle recherchait un nouveau PDG de Tinder, un poste resté vacant jusqu’à présent.