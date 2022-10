14 meilleurs widgets d’écran de verrouillage iOS 16 qui surclassent les widgets de stock

La personnalisation de l’écran de verrouillage est la pièce maîtresse de l’iOS 16. La nouvelle version d’iOS apporte une tonne d’options de personnalisation, notamment un nouveau carrousel de fonds d’écran, différents styles d’horloge, un effet de profondeur pour les fonds d’écran compatibles et des widgets d’écran de verrouillage. Oui, les widgets sont enfin disponibles sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Et aujourd’hui, nous partageons une liste des meilleurs widgets d’écran de verrouillage iOS 16 que vous pouvez utiliser sur votre iPhone.

Avec la sortie d’iOS 14, Apple a introduit pour la première fois des widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Et cette fois avec iOS 16, Apple va encore plus loin en publiant des widgets pour l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Apple présente iOS 16 avec des widgets de stock sélectionnés qui incluent des widgets d’applications telles que Calendrier, Horloge, Batteries, Fitness, Actualités, Météo, etc. Comme iOS 16 est disponible au public, des développeurs tiers ont commencé à créer des widgets personnalisés pour le verrouillage de l’iPhone. filtrer. Non seulement cela, mais Google aussi mis à jour certaines applications Google avec prise en charge des nouveaux widgets d’écran de verrouillage iOS 16, qui seront disponibles pour tous dans les prochains jours.

Maintenant, si vous recherchez les meilleurs widgets productifs et utiles pour l’écran de verrouillage de votre iPhone, alors vous êtes au bon endroit, vous trouverez ici les 14 meilleurs widgets d’écran de verrouillage iOS 16.

Meilleurs widgets

Top Widgets est l’une des meilleures applications de widgets tierces sur iPhone, grâce aux widgets dynamiques. Si vous souhaitez ajouter un widget dynamique sur l’écran de verrouillage de votre iPhone, consultez cette histoire étape par étape. Outre les widgets dynamiques, l’application propose de nombreux widgets. L’application vous permet de choisir le widget Photos, le widget Date et heure, les lanceurs rapides, le calendrier, l’horloge analogique, les citations quotidiennes, les événements, les rappels, le compteur de pas, le widget compteur de calories, etc. Avant d’ajouter un widget à l’écran de verrouillage, vous pouvez le personnaliser en modifiant l’opacité de l’arrière-plan, etc.

Widgets d’écran de verrouillage +

L’application Lock Screen Widgets + vous permet d’ajouter un raccourci vers n’importe quelle application sur votre écran de verrouillage, le compteur d’abonnés d’Instagram, Twitter ou YouTube, le widget Compte à rebours, le widget de contact, le chiffre unique (pour le nom ou l’emoji), les citations, le widget d’utilisation du processeur et . Pour les raccourcis d’applications ou le lanceur d’applications, pour le moment, certaines applications sont disponibles dans la bibliothèque, mais nous pouvons nous attendre à ce que d’autres applications soient ajoutées à l’avenir. Les widgets de compteur d’abonnés et autres widgets sont disponibles en deux tailles – la petite et la grande. Voici quelques exemples de captures d’écran que vous pouvez vérifier avant d’installer l’application.

Lanceur avec plusieurs widgets

Comme son nom l’indique, l’application vous permet de créer des widgets pour les appels, les messages, les e-mails, FaceTime, la recherche de localisation, l’accès au site Web préféré en un seul clic, l’exécution d’un raccourci directement depuis l’écran de verrouillage, le widget de lancement de musique, ainsi que le widget de lancement d’application. Certaines fonctionnalités sont limitées pour les membres premium, notamment les icônes de widget dynamiques, la possibilité de modifier la taille des icônes, de supprimer les étiquettes d’icônes, l’empilement des widgets et quelques autres. Si vous recherchez un lanceur avec une variété de fonctionnalités, vous pouvez l’essayer.

Raccourcis de l’écran de verrouillage LockFlow

L’application LockFlow apporte quelques actions rapides utiles à l’écran de verrouillage. Vous pouvez ajouter un widget pour la domotique, les raccourcis Siri, ouvrir une application de caméra tierce, un raccourci pour envoyer un message fréquent à quelqu’un, un widget de votre podcast préféré, un raccourci du mode de mise au point, etc. Oui, vous pouvez effectuer instantanément toutes ces actions directement depuis l’écran de verrouillage de votre iPhone, grâce aux widgets d’écran de verrouillage Lock Flow et iOS 16. Tout comme les autres applications, LockFlow est disponible gratuitement sur l’App Store.

Motivation – Citations quotidiennes

Nous avons toujours besoin d’une certaine motivation pour pousser un peu plus de travail. Alors, que diriez-vous d’obtenir des citations de motivation directement sur l’écran de verrouillage de votre iPhone ? Oui, vous pouvez le faire en ajoutant un widget Motivation – Daily Quotes sur l’écran de verrouillage de votre iPhone sous iOS 16. Vous pouvez enregistrer et partager des citations avec vos amis, modifier la police et les couleurs des widgets, filtrer les citations par catégorie, définir des rappels de motivation, ajoutez un widget de citation de motivation sur l’écran d’accueil, et plus encore.

LockNotes : Remarque sur l’écran de verrouillage

Vous voulez écrire rapidement une nouvelle idée dans les Notes ? LockNotes vous permet de créer des notes directement depuis l’écran de verrouillage de l’iPhone, grâce aux widgets. Non seulement cela, mais vous pouvez également accéder aux widgets enregistrés. L’une des meilleures choses à propos de l’application LockNotes est l’interface claire et simple et la possibilité de prendre des notes rapides à partir de l’écran de verrouillage lui-même. Il s’agit d’une petite application pesant seulement 32 Mo et disponible gratuitement sur l’App Store, voici quelques captures d’écran de l’application.

Rapide – Verrouiller les contacts de l’écran

Vous souhaitez contacter vos amis rapidement ? Ensuite, vous pouvez ajouter des widgets Speedy sur l’écran de verrouillage de votre iPhone. L’application vous permet d’ajouter des raccourcis à n’importe quel contact de FaceTime, Téléphone, Messages, WhatsApp, Télégramme ou Signal. Et le développeur mentionne que plus de support d’application sera disponible à l’avenir. Le raccourci du widget vous montrera l’image du contact, vous pouvez ajouter jusqu’à quatre contacts sur l’écran de verrouillage de votre iPhone. Voici comment fonctionne Speedy – Verrouiller les contacts de l’écran.

AnyWidget : Verrouiller les widgets de l’écran

Vous voulez des widgets sympas sur votre écran de verrouillage, alors il y a une application appelée AnyWidget. L’application vous permet d’ajouter des widgets circulaires, rectangulaires ou en ligne de n’importe quelle application, raccourci, progression des données, compteur de jours, icône et texte. La meilleure chose à propos de l’application AnyWidget est qu’elle propose une large gamme de widgets, elle a un minimum, cool, attrayant, des emojis, des personnages, des photos, des applications Web, des sites Web et de nombreux widgets personnalisés. Voici quelques exemples de captures d’écran de widgets d’écran de verrouillage AnyWidget.

ShortFlow : raccourci de l’écran de verrouillage

ShortFlow est une autre application qui vous permet d’ajouter des raccourcis vers n’importe quelle application sur l’écran de verrouillage. Mais la meilleure chose à propos de cette application est qu’elle contient plus de 4000 icônes dans la bibliothèque et des fonctionnalités sportives telles que des widgets de titre personnalisés, des préréglages intégrés pour ajouter rapidement des widgets, la prise en charge de l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro, la possibilité de changer les widgets via l’application, et plus encore. Oui, il est compatible avec la fonction d’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. Voici quelques exemples de captures d’écran de l’application ShortFlow.

OffScreen – Moins de temps d’écran

De nos jours, nous passons une grande partie de notre temps libre sur les sites Web de médias sociaux, en diffusant des émissions/films préférés, en jouant à des jeux, etc. Donc, oui, le bien-être numérique est important, et pour surveiller l’utilisation de votre iPhone, voici un widget d’écran de verrouillage appelé OffScreen – Moins de temps d’écran. L’application vous permet de suivre le temps d’écran, de définir des objectifs, des informations sur l’utilisation quotidienne de l’iPhone, des données sur le sommeil, de fournir un accès au mode Focus, de relever les défis de désintoxication numérique, etc. Si vous souhaitez surveiller vos objectifs de bien-être numérique, vous pouvez essayer cette application.

Verrouiller les widgets de l’écran – LockView

LockView est une autre application intéressante qui apporte des widgets tiers à l’écran de verrouillage de l’iPhone. Il existe une grande collection de widgets parmi lesquels choisir, vous pouvez utiliser une icône personnalisée pour n’importe quelle application de votre choix et ajouter un raccourci vers l’écran de verrouillage. Vous pouvez ajouter un widget en deux tailles – la petite et la grande. Les icônes ont l’air propres et supérieures, vous pouvez donc essayer les widgets LockView. C’est encore une autre application qui a des widgets avec la prise en charge de l’affichage permanent pour l’iPhone 14 Pro.

ToutesMesBatteries

Comme son nom l’indique, l’application vous permet de suivre les niveaux de batterie de tous vos widgets. Vous pouvez ajouter un widget de batterie sur votre écran de verrouillage pour votre Apple Watch, iPad, Apple Pencil, Beats, Sony WF-1000XM4, Bose QC45, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Buds 2 Pro et autres gadgets éligibles. Vous pouvez explorer davantage dans l’application elle-même, sinon vous pouvez ajouter un widget sur l’écran de verrouillage. Les widgets sont disponibles en différentes tailles, voici les captures d’écran.

Flighty – Suivi de vol rapide

L’application Flighty vous tient au courant des retards, des annulations, des temps de taxi, de la diffusion en direct avec des dates de qualité pilote, des horaires de vol, des mises à jour météorologiques, de la sauvegarde iCloud, etc. Si vous voyagez quelque part et que vous souhaitez ajouter rester à jour avec les dernières informations sur votre vol, vous pouvez être mis à jour avec les dernières informations en vérifiant votre écran de verrouillage. Oui, il n’est pas nécessaire d’ouvrir des applications ou des sites Web de suivi des vols, vous pouvez facilement vérifier ce que vous voulez sur l’écran de verrouillage de votre iPhone.

Widgetsmith

Widgetsmith est une autre application de widgets tierce pour iPhone avec des fonctionnalités de personnalisation supplémentaires. L’application propose une large gamme de widgets pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage. La collection de widgets vous permet d’ajouter des widgets à partir de photos, de date, de météo, d’astronomie, etc. La meilleure chose à propos de cette application est que vous pouvez personnaliser les widgets avant de les ajouter à l’écran de verrouillage, bien que certains widgets nécessitent un abonnement premium. Voici les exemples de captures d’écran de l’application.

Voici donc quelques-uns des meilleurs widgets d’écran de verrouillage iOS 16 que vous pouvez utiliser sur votre iPhone, connaissez d’autres applications fournissant des widgets utiles, puis faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

