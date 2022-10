Windows 11 démarre sur le Surface Duo 2

Gustave Monce est prêt à apporter Windows 11 à n’importe quel appareil Microsoft, quels que soient son processeur de lancement et son système d’exploitation. Le développeur français a réussi à apporter la dernière version de Windows au Lumia 950, bien que ce projet touche maintenant à sa fin, et au Surface Duo d’origine.

Après avoir réussi à stabiliser le logiciel du premier téléphone pliable de Microsoft, à faire fonctionner le GPU et les capteurs, il est temps pour le Surface Duo 2. Pour nous mettre dans le contexte, l’appareil dispose d’un processeur ARM Qualcomm Snapdragon 888 et est livré avec Android 11 .

Windows 11 sur Surface Duo 2 nous rappelle Surface Neo

Pour le moment, Gustave a réussi à déverrouiller le chargeur de démarrage Surface Duo 2 et à installer Windows 11. Bien que cela puisse sembler quelque chose à la portée de tous, il n’est pas anodin de réaliser cet exploit et c’est un bon point de départ pour démarrer le projet.

À ce stade précoce, seuls l’écran gauche et le stockage fonctionnent. Au contraire, le principal problème est que Windows 11 ne parvient à reconnaître qu’un seul des cœurs du processeur à sa fréquence la plus basse. En conséquence, les performances obtenues sont très médiocres.

Il s’agit de Windows sur Surface Duo 2 tel qu’il se présente actuellement. (Appareil Snapdragon 888). Windows démarre en quelque sorte, avec un seul cœur de processeur. UFS fonctionne et peut afficher quelque chose sur la gauche. C’est vraiment tout pour le moment. Et il reste encore une tonne de problèmes à résoudre. pic.twitter.com/WfDwPs7RHI — Gustave Moncé (@gus33000) 9 octobre 2022

Bien entendu, le GPU du Surface Duo 2 fonctionne avec le pilote générique du système d’exploitation et ne donne pas non plus 100% de son potentiel. De plus, les capteurs ne fonctionnent pas non plus et, comme la position des écrans n’est pas détectée, ils ne s’éteignent pas lorsque l’appareil est replié.

Comme nous l’avons dit, c’est un bon point de départ pour les propriétaires du Surface Duo 2 qui veulent donner à l’appareil d’autres usages. Qui sait si, enfin, avec cela, nous aurons un appareil qui récupère l’essence de la Surface Neo.

Enfin, il faut préciser que Gustave est toujours concentré sur l’amélioration de l’expérience Windows 11 sur le Surface Duo d’origine, il va donc falloir être patient pour continuer à voir l’avancée de ce projet unique sur le Surface Duo 2.