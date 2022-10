Rivian rappelle plus de 12 000 véhicules en raison d’une perte potentielle de direction

Pourquoi c’est important : le constructeur de véhicules électriques Rivian a émis un rappel de sécurité pour des véhicules de production spécifiques de 2021 et 2022. Une fixation de direction insuffisamment serrée peut affecter la capacité du driver à contrôler le véhicule, augmentant ainsi le risque d’accident. Rivian estime que seulement 1 % des véhicules pourraient être concernés.

Selon le rappel de sécurité de Rivian, le problème potentiel affecte toutes les unités Rivian R1T, R1S et véhicules de livraison électriques (EDV) 2022 ainsi que les EDV fabriqués entre septembre 2021 et décembre 2022. Le fabricant de véhicules électriques n’a pas pu confirmer que les véhicules produits pendant ces périodes avaient une attache correctement serrée entre le bras de commande supérieur avant du véhicule et la fusée d’essieu. Le rappel a également été publié sur le site Web de la National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA).

En cas de défaillance, la fixation de la fusée d’essieu peut entraîner un carrossage excessif des roues ou une séparation complète, ce qui peut affecter la capacité du driver à contrôler le véhicule. La fixation défaillante a été soupçonnée d’être la cause profonde de plusieurs incidents signalés, ce qui a finalement entraîné le rappel du véhicule. Aucune blessure liée à la panne n’a été signalée pour le moment.

La lettre aux propriétaires de Rivian comprenait une déclaration du PDG de Rivian, RJ Scaringe, indiquant « Si vous ressentez un bruit, des vibrations ou une dureté excessifs de la suspension avant, ou un changement dans les performances ou la sensation de la direction, vous devez appeler immédiatement. » Selon l’équipe de Rivian, la réparation peut être effectuée en quelques minutes seulement et l’équipe s’attend à ce que tous les travaux de réparation soient terminés dans les 30 jours.

Rivian propose aux clients un certain nombre d’options pour résoudre le problème potentiel dans l’espoir de respecter leur fenêtre de 30 jours. Selon la lettre de rappel, la société proposera aux clients des rendez-vous mobiles gratuits, des visites sans rendez-vous dans les centres de service et les fenêtres contextuelles de Rivian, et des rendez-vous prioritaires dans les centres de service. Les clients de Rivian ayant des questions concernant le rappel ou nécessitant des informations supplémentaires peuvent contacter le fabricant du véhicule électrique au (855) 748-4265.

Fondée en 2009, Rivian s’est concentrée sur la construction d’une plate-forme de véhicules électriques qui répond directement à la demande croissante de camions légers et de VUS viables. Comme les autres véhicules électriques, le groupe motopropulseur de Rivian se compose de quatre moteurs électriques à commande indépendante fournissant des quantités massives de puissance et de couple à la demande. Les véhicules offrent également une caractéristique plutôt unique : une capacité de virage à rayon zéro semblable à celle d’un char qui permet au camion de tourner à 360 degrés tout en restant à son emplacement d’origine.