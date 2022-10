Meilleurs jeux Naruto (classés du meilleur au pire)

Presque tous les fans d’anime ont regardé cet anime en particulier – Naruto. Outre l’anime, il existe également un grand nombre de jeux basés sur la série animée. Les fans de Naruto auront évidemment joué à ces jeux et en auront également profité. Comme il existe de nombreux jeux Naruto, la plupart des utilisateurs ne peuvent pas jouer à tous les jeux. Et voici donc les meilleurs jeux Naruto classés dans l’ordre. Vous pouvez commencer avec le meilleur jeu disponible.

Si vous êtes à jour avec l’anime, vous sauriez également que l’anime tourne maintenant autour du fils de Naruto, Boruto. Parfois, il est toujours bon de jeter un coup d’œil aux meilleurs et aux pires jeux jamais sortis dans une franchise particulière. Si vous aimez Naruto Anime, essayez également ces fonds d’écran Naruto. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil aux pires et aux meilleurs jeux de l’univers Naruto. Commençons.

Meilleurs jeux Naruto

Naruto Shippuden Ultimate ninja storm 3

Ninja Storm 3 est l’un des jeux Naruto que tout le monde aime. Dans Ninja Storm 3, la 4e grande guerre Ninja est là et bien sûr, comme vous vous en doutez, la compétition ne fait que devenir intéressante. Les joueurs préfèrent Ninja Storm 3 simplement à cause du mode histoire qui était plus immersif et avait un bon gameplay compétitif. Ninja Storm 3 possède également une communauté en ligne active qui permet aux joueurs de se battre les uns contre les autres. En dehors de cela, le jeu propose 100 nouvelles missions et 38 personnages et costumes supplémentaires parmi lesquels choisir.

Date de sortie : 25 octobre 2013 (version Steam)

Développeur : CyberConenct2 Co. Ltd

Plateforme: Vapeur

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4

Ninja Storm 4 est le dernier jeu de la série Ninja Storm. Storm 4 a un système de combat remanié qui a suscité l’intérêt des joueurs pour le jeu. Les batailles en jeu étaient également compétitives à un certain moment. Une autre raison pour laquelle les gens ont préféré Storm 4 était la possibilité de jouer des matchs 1 contre 1 avec leurs amis. Cependant, la raison pour laquelle un bon nombre de personnes ont joué à Storm 4 après la fin de la série naruto est simplement qu’il y avait des spoilers dans le jeu. Les graphismes du jeu sont également bons étant donné qu’il s’agit d’un jeu de 2016.

Date de sortie : 5 février 2016 (version Steam)

Développeur : CyberConnect2 Co. Ltd

Plateforme: Vapeur

Naruto Shippuden : Révolution ultime de la tempête ninja

Ultimate Ninja Storm est le cinquième opus de la série NinjaStorm. Il s’agit d’un jeu naruto en 3D où vous pouvez choisir de jouer avec l’un des 100 personnages disponibles. Le jeu contient toutes les animations et combats originaux de l’anime Naruto. Le jeu a également amélioré les mécanismes de jeu et peut utiliser des combos de puissance tels que l’Ultimate Jutsu. Le mode de jeu solo vous permet de vous battre à nouveau pour devenir le meilleur Ninja. Maintenant, il n’y a pas de mode multijoueur, mais cela ne vous empêche pas de terminer l’histoire principale ainsi que les quêtes secondaires du jeu.

Date de sortie : 16 septembre 2014 (version Steam)

Développeur : CyberConenct2 Co Ltd

Plateforme: Vapeur

Naruto : Le choc de la révolution ninja 2

Clash of Ninja Revolution 2 est un jeu Nintendo Wii qui est le quatrième opus de Clash of Ninja. Il s’agit d’un jeu assez ancien qui ne compte au total que 35 personnages et seulement 15 étapes à jouer. Les joueurs ont préféré ce jeu simplement à cause du système de combat et aussi parce qu’il était super facile d’abattre les ennemis. Une autre raison pour laquelle ce jeu particulier a gagné en popularité est simplement que l’histoire de ce jeu a été créée spécifiquement pour ce jeu. Par conséquent, la nouvelle histoire elle-même était un point positif pour le succès de ce jeu.

Date de sortie : 21 octobre 2008

Développeur : Eighting

Plate-forme : Nintendo Wii

Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 2

C’est un jeu qui laisse les gens sur la clôture entre Storm 2 étant un bon jeu et un mauvais jeu. En toute honnêteté, de nombreux joueurs déclarent que c’est un bon jeu simplement parce que les batailles dans le jeu sont difficiles et que vous êtes souvent puni pour ne pas pouvoir battre vos adversaires. Le jeu lui-même a une histoire intéressante tout en étant capable d’explorer différentes parties de la carte. Vous pouvez choisir de vous battre entre votre ami, l’Ai, ou même avec un joueur via le mode en ligne. Il y a un total de 42 caractères à choisir.

Date de sortie : 25 août 2017 (version Steam)

Développeur : CyberConenct2 Co Ltd

Plateforme: Vapeur

Les pires jeux Naruto

Naruto Ultimate Ninja Storm

Même avec Ultimate Ninja Storm étant le premier jeu de la série Ninja Storm, beaucoup de gens l’ont détesté. Tout dans ce jeu est cassé, la mécanique, les personnages et même les batailles. De plus, le fait que vous deviez simplement continuer à parcourir la carte pour rechercher une personne pour commencer une mission particulière elle-même est ennuyeux. Le jeu a également été très médiatisé lorsqu’il a été annoncé, mais il s’est avéré être une déception totale.

Date de sortie : 25 août 2017 (version Steam)

Développeur : CyberConnect2 Co Ltd

Plateforme: Vapeur

Destin ninja 1

Ninja Destiny 1 est sorti sur Nintendo DS. Le jeu vous permet de jouer entre amis avec une autre Nintendo DS sans fil ou en solo en complétant le mode histoire. Le jeu a eu beaucoup de problèmes. Pour commencer, les graphismes du jeu étaient pires que ceux des jeux antérieurs à Ninja Destiny 1. Lorsque vous vous battez avec des ennemis, tout ce que vous avez à faire était simplement d’appuyer sur les boutons à plusieurs reprises, ce qui le rend super ennuyeux. L’ensemble du jeu a un mode histoire très ennuyeux et est si court que vous pourrez le terminer en moins d’une heure. Vous n’avez que 16 personnages à choisir dans le jeu.

Date de sortie : 20 mars 2008

Développeur : Dream Factory

Plate-forme : Nintendo DS

Ceci conclut la liste des meilleurs et des pires jeux de la franchise Naruto. De telles listes sont bonnes pour aider les nouveaux joueurs à diviser les jeux Naruto auxquels ils doivent jouer et les stylos qu’ils doivent éviter. Cela étant dit, chaque personne aura une opinion différente sur le jeu Naruto qui est bon et celui qui ne l’est pas. Maintenant, si vous avez une liste différente des jeux Naruto bons et mauvais ou si vous souhaitez ajouter des jeux à la liste, n’hésitez pas à les mentionner sur nos réseaux sociaux.

