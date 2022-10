Intel Arc A750 sera livré le 12 octobre à partir de 289 $

Quelque chose à espérer : Intel lancera trois cartes le 12 octobre : l’Arc A770 Limited Edition (349 $), l’Arc A770 (329 $) et l’Arc A750 (289 $). La société affirme que tous ces GPU devraient se situer entre les RTX 3060 et RTX 3060 Ti plus chers en termes de performances. À long terme, avoir un troisième acteur sur le marché des GPU devrait profiter aux consommateurs, car ils sont tous en concurrence pour fournir des produits à meilleur rapport qualité-prix.

Lors de son événement Innovation cette semaine, Intel a annoncé le prix et la disponibilité de son GPU de bureau phare Arc A770. Aujourd’hui, la société nous donne plus de détails sur le reste de sa gamme A700, y compris l’A770 Limited Edition et l’A750.

Tout d’abord, Intel a confirmé que l’Arc A770 Limited Edition avait un PDSF de 349 $, soit seulement 20 $ de plus que l’A770 standard. Les deux disposent de 32 cœurs Xe et d’un TDP de 225 W, mais le LE est livré avec des puces mémoire avec une capacité deux fois supérieure et des vitesses de fréquence supérieures de 9 %, ce qui donne un total de 16 Go de GDDR6 et 560 Go/s de bande passante.

Pendant ce temps, l’Arc A750 arrivera également le 12 octobre, tout comme ses frères et sœurs haut de gamme, mais à un PDSF de 289 $. Il utilise un GPU ACM-G10 réduit avec 28 cœurs Xe associés à 8 Go de VRAM et un TDP de 225 W. Intel affirme qu’il est en moyenne six pour cent plus rapide à 1440p qu’un RTX 3060, qui peut actuellement être trouvé pour environ 370 $. Cependant, les jeux DirectX 11 semblent moins convaincants, même sur les graphiques de performances de l’entreprise, alors restez à l’écoute pour notre test complet.

Espérons qu’Intel a résolu la plupart des problèmes avec ses drivers graphiques, et ce lancement se déroulera plus facilement que l’Arc A380 il y a quelques mois. Des modèles personnalisés seront également disponibles auprès de partenaires constructeurs tels que Acer, ASRock, Gunnir et MSI.

Présentation du tout nouveau @intelgraphics #IntelArc GPU A770, que nous avons baptisé #PredatorBiFrost. Ouvrir la voie à une nouvelle génération de jeux génial! pic.twitter.com/MmN4rAszIt — Predator Gaming (@PredatorGaming) 30 septembre 2022

Il y a maintenant quatre GPU lancés le 12 octobre, y compris l’Arc A770 Limited Edition, l’Arc A770, l’Arc A750 et le RTX 4090, bien que le produit phare de Nvidia soit dans un niveau de prix différent car il coûte 4 à 5 fois plus que les cartes d’Intel. . Fait intéressant, les GPU de Team Blue prennent en charge DisplayPort 2.0 (UHBR 10), tandis que la carte de Nvidia est limitée à DisplayPort 1.4a.