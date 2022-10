Le vice-président de Qualcomm pense que les smartphones ont ce qu’il faut pour égaler la qualité d’image d’un reflex numérique

En bref : Sony n’est pas le seul géant de la technologie à croire que les appareils photo pour smartphones sont en passe d’éclipser les reflex numériques dans un avenir pas trop lointain. Judd Heape, vice-président de la gestion des produits pour les caméras chez Qualcomm, semble être d’accord avec la position de Sony.

Dans une récente interview avec Android Authority, Heape a déclaré qu’en termes de qualité d’image d’un reflex numérique, il pense que le capteur d’image est suffisamment capable et que la quantité d’innovation qui va dans les capteurs d’image mobiles est plus rapide et plus avancée que ce que se passe dans le reste de l’industrie de l’imagerie.

Un autre avantage réside dans la puissance de traitement disponible à l’intérieur des smartphones.

Selon Heape, le traitement d’un Snapdragon est 10 fois meilleur que ce que vous trouverez dans les appareils photo Nikon et Canon haut de gamme. Même avec un objectif plus petit et un capteur d’image plus petit, a déclaré Heape, ils peuvent faire beaucoup plus de traitement.

Le président et chef de la direction de Sony Semiconductor Solutions (SSS), Terushi Shimizu, a déclaré plus tôt cette année qu’il pensait que la qualité d’image des smartphones dépasserait ce qui est possible avec un reflex numérique dans les prochaines années.

De plus, les principaux fabricants de reflex numériques ne sont apparemment pas prêts à se battre. Au cours de l’été, des initiés ont déclaré que Nikon se préparait à quitter le marché des reflex numériques pour se concentrer sur des appareils photo sans miroir plus petits et plus légers. À la fin de l’année dernière, Canon a confirmé qu’il avait produit son dernier reflex numérique phare et qu’il porterait son attention sur les modèles sans miroir.

En ce qui concerne la guerre des mégapixels, Heape pense que le point idéal se situe autour de la plage de 40 mégapixels à 50 mégapixels et estime que l’industrie devrait se concentrer sur cette cible au lieu de rechercher des capteurs capables de centaines de mégapixels.

Le dernier Galaxy S22 Ultra de Samsung est livré avec une caméra arrière de 108 mégapixels et la société commencera à produire en masse son nouveau capteur d’image Isocell HP3 de 200 mégapixels plus tard cette année pour l’inclure dans les produits phares du début de 2023.

Des pixels plus gros pourraient également contribuer à la cause, tout comme des capteurs plus grands, mais il est peu probable que ces derniers s’étendent au-delà d’un pouce dans un avenir prévisible.