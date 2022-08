Wordle est maintenant disponible pour jouer via l’application de mots croisés du New York Times

Wordle est le jeu de mots que nous connaissons tous et qui fait des vagues depuis sa sortie en 2021. Depuis l’acquisition du jeu par le New York Times, le jeu de puzzle a fait l’objet d’améliorations, dont l’ajout de Wordle à l’application de mots croisés du New York Times.

En juillet, Wordle a acquis une nouvelle fonctionnalité qui s’est avérée être un excellent ajout. Les utilisateurs pouvaient synchroniser leurs statistiques de jeu sur plusieurs appareils sans se soucier de démarrer un jeu sur un autre appareil, seulement pour constater que les statistiques n’étaient pas conservées. Cette fonctionnalité n’était pas non plus payante. Au lieu de cela, les utilisateurs avaient juste besoin d’un compte NYT gratuit pour se connecter. Après cela, chaque statistique a été conservée en toute sécurité dans votre compte.

Pour ajouter à cela, Wordle prend une nouvelle mise à niveau. Le New York Times a annoncé que Wordle rejoindrait d’autres jeux dans l’application New York Times Crossword sur Android et iOS. À l’aide d’un compte gratuit, les joueurs peuvent se connecter et trouver Wordle parmi les meilleurs jeux auxquels jouer dans l’application. Parallèlement à cela, vos statistiques seront enregistrées et transférées de l’endroit où vous jouiez auparavant.

Avant ce changement, les joueurs ne pouvaient jouer que via un navigateur, bien qu’il y ait d’innombrables applications de copie sur Android qui imitaient la même structure de jeu. C’était un énorme point de frustration pour beaucoup de joueurs – moi y compris – car il n’y avait aucun moyen de jouer via une application officielle.

Avec une interface utilisateur inchangée, Wordle dans l’application New York Times Crossword pour Android et iOS se sent comme chez lui. Vous pouvez jouer via l’application aujourd’hui, ainsi que plusieurs autres jeux NYT, bien que vous ayez besoin d’un abonnement pour ceux-ci. Pour Wordle, il vous suffit de vous inscrire à un compte NYT gratuit, ce que vous pouvez faire via Google pour un accès rapide et facile.

