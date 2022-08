Le drone solaire d’Airbus s’écrase quelques heures avant de battre le record d’endurance de vol

En bref : la multinationale aérospatiale Airbus cherche toujours à repousser les limites de ce qui est possible dans l’industrie aéronautique à des fins civiles et militaires. Et la société a presque réussi cet exploit récemment avec le « Zephyr », un drone à haute altitude qui a presque battu le record du monde du plus long temps de vol ininterrompu pour un avion. Malheureusement, « presque » est le mot clé ici.

Après un énorme 64 jours de vol sans une seule escale, le Zephyr d’Airbus a souffert d’une panne malheureuse (et inconnue) qui a envoyé le drone dans une plongée abrupte au-dessus du désert de l’Arizona. Selon Simply Flying, l’engin a atteint des vitesses de plus de 4 500 pieds par minute vers la fin de sa descente soudaine.

Airbus a fait le commentaire suivant à Simply Flying :

Après 64 jours de vol stratosphérique et la réalisation de nombreux objectifs de mission, Zephyr a connu des circonstances qui ont mis fin à son vol actuel. Aucune blessure personnelle n’est survenue. Nos équipes analysent actuellement plus de 1500 heures de données de missions stratosphériques. L’expérience précieuse du vol d’endurance ultra-longue de ce prototype s’est avérée être une étape positive vers les objectifs de plate-forme à haute altitude de l’armée.

Airbus ne semble pas désireux de révéler exactement ce qui n’a pas fonctionné avec le Zephyr, donc à moins que la société ne change d’test, les « circonstances » de l’échec du drone resteront probablement un mystère.

Bien qu’aucune vie n’ait été perdue dans cet incident, le sort du Zephyr est toujours malheureux. Le record d’endurance de vol que nous avons mentionné précédemment est resté ininterrompu pendant plus de 63 ans après avoir été établi par l’Hacienda en 1959. L’Hacienda était un Cessna 172, un avion monomoteur compact développé à la fin des années 1940 et 1950. Le Cessna 172 est l’un des modèles d’avions les plus populaires au monde. Plus de 44 000 unités ont été construites depuis sa création et de nouveaux 172 sont toujours produits à ce jour.

L’Hacienda a réussi à rester dans les airs pendant 64 jours, 22 heures, 19 minutes et cinq secondes, grâce à l’aide d’un camion-citerne en mouvement qui roulait sous l’avion lorsqu’il fallait faire le plein. L’Hacienda était déjà impressionnante pour son époque, mais elle est encore plus impressionnante pour maintenir son record malgré tous les progrès réalisés par l’industrie aérospatiale au cours des six dernières décennies.

Savoir que leur propre drone était à deux doigts de renverser l’Hacienda de son trône doit être une pilule amère à avaler pour Airbus. Pourtant, 64 jours de vol sans assistance au sol est un exploit incroyable pour n’importe quel avion. De plus, le Zephyr a sans aucun doute fourni à Airbus de nombreuses informations utiles au cours de sa période de service de deux mois.

Selon le site officiel d’Airbus, le Zephyr est le premier «système aérien sans driver stratosphérique solaire-électrique» au monde. Du côté civil, un cas d’utilisation possible du drone consiste à transmettre une connectivité 4G et 5G à haut débit aux régions mal desservies qui ne disposent pas d’un accès Internet constant.