La première de La Casa del Dragón est un succès et cette vidéo virale le prouve

J’attendais Game of Thrones avec impatience. Depuis la fin de la série télévisée basée sur le travail de George RR Martin en mai 2019, beaucoup attendaient avec impatience quelque chose de plus sur cet univers. Il y a quelques jours, The House of the Dragon est enfin sorti et ses chiffres d’audience ont été vraiment spectaculaires. A tel point qu’il y a une vidéo qui montre combien de personnes attendaient avec impatience ce nouveau spin-off.

La nostalgie donne des records d’audience à HBO Max

Cela fait trois ans que nous vivons détachés de Game of Thrones. À la mi-2019, la série la plus réussie de HBO nous a laissé une dernière saison qui n’a peut-être pas été à la hauteur de certaines autres. Cependant, le plus dur commencerait après ce dernier sixième épisode, car, même si nous savions enfin qui était le digne héritier du trône de fer, c’est là que beaucoup ont commencé à ressentir une sorte de syndrome de sevrage qui, jusqu’à présent, n’a pas été couvert pour une autre série.

Heureusement, cette semaine House of the Dragon est arrivée sur HBO et HBO Max, le spin-off de Game of Thrones qui nous raconte le passé de la dynastie Targaryen. Après un âge d’or au cours duquel les Targaryen occupaient le trône et avaient plus de 15 dragons en leur pouvoir, son déclin commence lorsque le roi Viserys Targaryen rompt la tradition de nommer sa fille héritière.

Sommes-nous face à un nouveau phénomène de masse ?

Le début de House of the Dragon n’aurait pas pu être meilleur. Et plus encore, étant donné que beaucoup ont prédit qu’il se heurterait à la réalité, notamment en raison du fait qu’il est sorti en un mois comme août. HBO Max n’a pas donné de données d’audience officielles – presque aucune plateforme de streaming ne le fait au grand public. Cependant, Samba TV affirme que la série a attiré 2,6 millions de téléspectateurs au cours des 6 premières heures de diffusion. Cela indique que la série HBO Max serait la plus grande première de 2022 à ce jour, dépassant de loin la première de la quatrième saison de Stranger Things, qui a attiré 1,2 million de téléspectateurs sur Netflix au cours de ses premières 24 heures.

À l’heure actuelle, on estime que la série a déjà été vue par plus de 10 millions de téléspectateurs après sa première à la télévision et sur HBO Max. Avec ces données, on peut dire que The House of the Dragon est la meilleure première de HBO à ce jour.

La vidéo virale qui démontre le succès de La Casa del Dragón

Si ces données ne vous semblent pas assez graphiques, cette vidéo virale qui s’est propagée comme une traînée de poudre sur TikTok démontre de manière très visuelle à quel point cette première a été percutante.

La vidéo a été enregistrée près d’un immeuble d’appartements à New York. D’après le scintillement que nous voyons dans les fenêtres, on peut voir que pratiquement tous les étages sont avec la télévision en regardant la première de House of the Dragon dans la première diffusée sur la chaîne HBO.