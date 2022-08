Selon les rumeurs, les schémas de l’iPad de 10e génération montrent une nouvelle conception de module de caméra arrière, un châssis à bord plat

Dans le cadre du cycle de produits d’automne d’Apple, nous prévoyons une mise à jour du modèle de base de l’iPad 10,2 pouces plus tard cette année. Netcost-security.fr spécifications précédemment signalées pour le nouveau modèle: puce A14, mobile 5G et port USB-C pour le chargement et le transfert de données.

MySmartPrice a publié aujourd’hui des schémas allégués du nouvel iPad. Plus particulièrement, la conception comprend un module de caméra surélevé.

Le modèle de base de l’iPad n’est peut-être pas le plus chic d’Apple, mais c’est son best-seller grâce à son prix de départ de seulement 329 $ tout en offrant un bon rapport qualité-prix en termes de fonctionnalités.

D’après les rendus CAO, nous pouvons voir que la forme générale du modèle de nouvelle génération restera la même. L’iPad continuera à comporter des lunettes frontales et mentonnières importantes, ainsi qu’un bouton d’accueil Touch ID. Cependant, les côtés de l’appareil semblent avoir été aplatis, par rapport à la forme plus incurvée de la génération 2021.

Cependant, à l’arrière, un nouveau design pour le système de caméra peut être vu. Semblable aux anciens iPhones à double caméra, la caméra de l’iPad de dixième génération est surélevée dans un module rond-rect en saillie. Cela peut indiquer qu’Apple met à niveau le capteur de l’appareil photo cette année et que, par conséquent, le composant global s’agrandit et nécessite plus d’espace interne.

Le module arrière comporte deux trous, un pour l’objectif de la caméra et un autre cercle plus petit. MySmartPrice dit que cela ressemble à un flash LED, bien que le trou soit suffisamment petit pour que Netcost-security.fr croit que cela pourrait simplement être un trou de microphone.

La taille globale de l’iPad mesure 248 mm x 179 mm x 6,98 mm (l/h/p) selon ces schémas. Cela se compare à 250 mm x 174 mm x 7,50 mm pour la génération 2021 actuelle. Cela implique que le châssis global de l’iPad devient un peu plus fin, bien que cela n’inclue pas la mesure de la saillie de la caméra arrière.

Dans ces rendus, le port USB-C attendu est masqué.

Vous pouvez voir toutes les images sur le MySmartPrice site Internet.

