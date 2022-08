Quels sont les réflecteurs radar pyramidaux utilisés par la Russie pour se défendre contre les attaques ukrainiennes

La Russie a commencé à installer des réflecteurs radar pyramidaux près des ponts Antonivskiy sur le Dniepr dans la ville de Kherson. Voici ce que c’est.

Réflecteur d’angle. Crédit : wikipedia (à gauche) / télégraphe / capture d’écran youtube (à droite)

La guerre en Ukraine dure depuis plus de cinq mois et, dans cette phase, se concentre principalement dans le Donbass et dans le sud du pays, la Russie tentant de renforcer les positions prises et d’avancer règlement après règlement, tandis que l’armée ukrainienne se prépare à la contre-offensive annoncée du ministère de la Défense. Au vu de l’intervention militaire massive, l’Ukraine tente d’affaiblir les défenses et les ravitaillements russes en s’attaquant à des infrastructures stratégiques, comme les ponts Antonivskiy (un routier et un ferroviaire) sur le Dniepr à Kherson, ville occupée depuis le début du conflit. . En effet, ces ponts représentent un hub logistique fondamental puisqu’ils relient la Crimée contrôlée par la Russie à Kherson et permettent donc l’arrivée de ravitaillement et de renforts. Ces derniers jours, les M31 Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS) lancés par le HIMARS et les tirs des lance-roquettes multiples M270 ont été ciblés et lourdement endommagés par les obus de l’artillerie guidée et à longue portée fournie par l’Occident. Pour défendre ces infrastructures cruciales, les Russes ont commencé à déployer des contre-mesures, comme une série de réflecteurs radar pyramidaux destinés à confondre les armes ukrainiennes. Mais, que sont-ils exactement?

L’installation de ces réflecteurs radar a été annoncée par le renseignement du ministère britannique de la Défense sur Twitter et confirmée par une vidéo postée sur youtube par le Telegraph, dans laquelle on voit ces appareils posés dans l’eau, à côté d’un des ponts endommagés. Les réflecteurs radar (ou réflecteurs d’angle) sont des outils assez simples formés par des surfaces planes et métalliques qui se croisent entre elles, pour former des angles de 90 degrés. Leur but, comme leur nom l’indique, est de réfléchir plusieurs fois les ondes radio émises par les systèmes de pointage radar, créant ainsi une très forte perturbation. En termes simples, ils visent à brouiller les systèmes radar des armes et à les pousser à se concentrer sur les projecteurs eux-mêmes, déviant ainsi les missiles guidés et les projectiles de la cible désignée. La Russie, comme le précise thedrive.com, avait précédemment positionné des barges avec des réflecteurs pyramidaux, pour défendre un précieux pont sur le détroit de Kertch qui relie la Crimée et la Russie continentale contre les attaques aériennes. Maintenant, il les installe également près des ponts sur le Dniepr. Mais sont-ils vraiment efficaces ?

Si l’objectif des Russes est d’arrêter les attaques à la roquette lancées par les HIMARS et les M270, véritable épine dans le pied des forces d’occupation pour la portée et la précision, la réponse est non. La raison est simple. Les réflecteurs radar pyramidaux sont basés sur un principe physique adapté aux systèmes de ciblage d’armes radar (potentiellement) déroutants, mais les HIMARS et les M270 reposent sur des systèmes guidés GPS (satellite) et INS modernes et précis, qui ne seraient pas perturbés par ces contre-mesures. Leur objectif reste donc mal compris, mais il est possible que la Russie utilise tout ce dont elle dispose pour protéger sa précieuse infrastructure, même contre des attaques différentes avec des armes différentes. L’Ukraine, par exemple, possède les missiles anti-navires américains RGM-84 Harpoon et le Neptune produits chez elle (qui auraient coulé le croiseur Moskva), mais ils ne sont normalement pas utilisés pour attaquer des cibles terrestres.