Les livraisons mondiales de smartphones continuent de chuter

Vue d’ensemble : le deuxième trimestre de 2022 a confirmé la fin du boom post-pandémique pour plusieurs secteurs économiques. Les smartphones mondiaux ne font pas exception, selon le tracker de téléphonie mobile International Data Corporation (IDC), car les chiffres d’expédition du dernier trimestre ont eu tendance à baisser.

Selon l’IDC, le deuxième trimestre de 2022 a vu les livraisons de smartphones dans le monde chuter de 8,7 % d’une année sur l’autre. Il s’agit du quatrième trimestre consécutif montrant une baisse du marché.

Nabila Popal, directrice de recherche de l’équipe de suivi mondial d’IDC, accuse la baisse de la demande due à l’inflation et aux inquiétudes économiques. Pendant la pandémie, le principal problème de l’industrie était de répondre à une demande accrue au milieu des chocs de la chaîne d’approvisionnement. La situation semble désormais inversée, avec une stabilisation des chaînes d’approvisionnement et une baisse de la demande. Cependant, Popal pense que la demande pourrait simplement être retardée, pas disparue.

En volume pur, les baisses les plus conséquentes ont été enregistrées en Asie. La plus importante a été enregistrée en Chine, où les expéditions ont chuté de 14,3 % par rapport au deuxième trimestre 2021. Il y a également eu une baisse de 2,2 % en Asie/Pacifique (hors Japon et Chine), qui représente la moitié de toutes les expéditions mondiales.

Sans surprise, la plus forte baisse en pourcentage a été observée en Europe centrale et orientale – 36,5 % en glissement annuel, la guerre en Ukraine étant la cause évidente. À l’exception du Canada, toutes les autres régions ont connu des baisses inférieures à 10 %.

Le même tracker a également signalé que les expéditions de tablettes et de Chromebooks retombaient sur Terre ce trimestre. Les Chromebooks ont chuté d’un peu plus de 50 % d’une année sur l’autre, tandis que la croissance des expéditions de tablettes s’est stabilisée.

Poursuivant la tendance, le NPD a signalé près de 2 milliards de dollars de dépenses en moins (une baisse de 13%) pour les jeux vidéo aux États-Unis au deuxième trimestre 2022 par rapport au même trimestre de l’année dernière. Le secteur mobile est le principal moteur de la baisse, mais tout ce qui n’est pas les abonnements mobiles a chuté. L’analyste de l’industrie Mat Piscatella, faisant écho aux remarques de Popal sur le secteur des smartphones, affirme que l’inflation est l’une des causes.

Les grandes entreprises de quincaillerie ressentent également l’impact. Intel a déclaré avoir perdu un demi-milliard de dollars au deuxième trimestre de cette année après une baisse de 22% de ses revenus d’une année sur l’autre. La société accuse la baisse de la demande de PC et de composants.

Pour en revenir aux smartphones, le chiffre d’affaires des iPhones a augmenté de 2,77% au dernier trimestre par rapport à l’année précédente malgré les difficultés de l’industrie. La division des ventes d’Apple a également augmenté de 12,11% par rapport au trimestre précédent. Le nombre d’iPhone sera probablement plus élevé plus tard cette année lorsque la société lancera l’iPhone 14.