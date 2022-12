Des milliers de personnes pensaient regarder la Coupe du monde du Qatar gratuitement, mais ce sont des matchs pixélisés de FIFA 23

Du créateur de « La finale de la Ligue Europa est à Bucarest et des milliers de fans se rendent à Budapest », voici maintenant la nouvelle comédie qui a battu le record d’audience en France. Plus de 40 000 personnes ont regardé des matchs pixélisés de FIFA 23 sur YouTube, pensant qu’ils venaient de la Coupe du monde au Qatar. Et oui, on met toute la phrase en gras car il n’y a absolument rien qui ne nous laisse sans voix.

Ce n’est pas que le poisson d’avril a été avancé. Apparemment, plusieurs pages de streaming illégales étaient liées à des chaînes YouTube où des matchs de la FIFA étaient diffusés avec des titres tels que « Live Germany-Japan on 23/11 Group E World Cup 2022 ». Pour ne rien arranger, les émissions en question étaient accompagnées d’une narration en vietnamien qui, loin d’effrayer le public, rendait encore plus probable qu’il s’agissait de liens piratés.

« Jusqu’à ce que je lise les commentaires du chat et que je voie les gros plans des visages des joueurs, je n’avais pas réalisé qu’il s’agissait de rediffusions de FIFA 23 », a déclaré par la suite l’un des intervenants (on suppose à mi-chemin entre le rire et la honte). Bien sûr, il n’y a pas de meilleure campagne marketing pour le jeu EA Sports.

Selon VN Express, un point de vente vietnamien, le pays d’où viennent la plupart des téléspectateurs, il s’agit d’une pratique très courante avec laquelle les propriétaires de la chaîne pirate gagnent « des centaines de dollars » rien qu’en jouant à FIFA 23. Les problèmes de connexion sont nombreux. dans le pays, la plupart des utilisateurs acceptent la faible qualité et le flou des images qu’ils voient, sans se rendre compte qu’ils regardent en fait un jeu vidéo et non un vrai match.

Ceux qui se souviennent des films pour adultes de Canal Plus sympathiseront avec le peuple vietnamien.