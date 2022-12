Apple utilisera des puces américaines de l’usine Arizona de TSMC ; Tim Cook participant à l’événement

Apple utilisera certainement des puces américaines fabriquées dans l’usine de TSMC en Arizona, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui, qui indique qu’environ un tiers des puces fabriquées là-bas seront destinées au fabricant d’iPhone. De plus, les capacités de l’usine seront portées à des puces de 4 nm, plutôt que les plans de 5 nm initialement annoncés.

Il y a longtemps qu’il y a des indications qu’Apple serait un client clé, et il semble que tout doute sera levé la semaine prochaine, car Tim Cook assisterait à un événement TSMC mardi…

La Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé en 2020 qu’elle construirait une usine de fabrication de puces de 12 milliards de dollars en Arizona. La construction de la principale installation de puces a été achevée en août, la production devant commencer en 2024.

Jusqu’à présent, il n’était pas clair si l’usine fabriquerait des puces Apple. Apple a aidé à faire pression pour obtenir des subventions pour l’usine, suggérant que c’était bien le plan. D’autres en doutaient, car le processus prévu de 5 nm serait trop loin derrière la courbe d’Apple pour ses processeurs des séries A et M. Un rapport ultérieur suggérait que l’usine utiliserait à la place un processus de 4 nm, mais cela serait toujours en retard par rapport aux plans annoncés d’Apple de passer à 3 nm un an avant le début de la production.

TSMC a par la suite confirmé les plans d’une usine supplémentaire de 3 nm, mais encore une fois, Apple devrait être passé à des processus de 2 nm au moment de l’ouverture de celle-ci.

Un nouveau Bloomberg Le rapport indique que le PDG d’Apple, Tim Cook, assistera à une cérémonie mardi, rendant les choses officielles.

Le rapport d’aujourd’hui est légèrement déroutant, car il suggère que l’usine fabriquera des processeurs Apple.

Apple et d’autres grandes entreprises technologiques comptent sur TSMC pour leurs besoins en matière de fabrication de puces, et le changement indique qu’ils pourront obtenir davantage de leurs processeurs aux États-Unis.

Les «processeurs» feraient normalement référence à la puce du processeur, qui dans le cas d’Apple serait les processeurs principaux des séries A et M pour iPhone, iPad et Mac. D’après les rapports actuels, aucune des deux usines n’aurait les capacités avancées nécessaires pour cela. Il semble que cela puisse être un langage légèrement bâclé.

Un précédent Bloomberg Le rapport indique qu’Apple serait effectivement un client, mais uniquement pour les puces moins sophistiquées – et que ce serait principalement à des fins de relations publiques, afin qu’Apple puisse dire qu’il utilise des puces fabriquées aux États-Unis.

Vous pouvez juste l’imaginer maintenant. Nous sommes en 2025 et le PDG d’Apple Inc., Tim Cook, vient de monter sur scène pour annoncer le dernier gadget de l’entreprise. Il est plus rapide, plus puissant et à tous points de vue meilleur que l’itération précédente. Et, encore une chose : il contient des puces fabriquées aux États-Unis d’Amérique. La foule applaudit […]

Ce que ces usines sont susceptibles d’offrir, ce sont des composants moins nombreux fabriqués à l’aide de processus de fabrication hérités. [They will] obtenez probablement des commandes pour quelques puces clés utilisées dans des appareils moins importants comme les AirPods, la télévision, le HomePod ou la montre.