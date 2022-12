Qui est Jerry Lawson, l’inventeur des jeux vidéo sur cartouches protagoniste du nouveau doodle de Google

Jerry Lawson est l’inventeur des cartouches de console. Une grande intuition qui changera à jamais la façon dont nous apprécions les jeux vidéo.

Aujourd’hui, Google colore ses pixels pour célébrer la figure de Gerald « Jerry » Lawson, un ingénieur en électronique américain, devenu célèbre dans le milieu du jeu vidéo pour avoir inventé des cartouches pour consoles. Une grande intuition qui changera à jamais la façon dont nous apprécions les jeux vidéo. Pas seulement. Lawson peut également être considéré comme l’un des pionniers de la Silicon Valley.

Dans les années 1970, si vous achetiez la plate-forme Pong d’Atari, vous ne pouviez jouer qu’à Pong. C’est Lawson qui a tout détraqué : l’idée des cartouches permettrait aux joueurs de démarrer une collection de jeux interchangeables pour une seule console. Du jamais vu, à l’époque.

SEMI-CONDUCTEUR FAIRCHILD | La console Channel F

Qui était Jerry Lawson : l’histoire de sa première entreprise

Tout est devenu concret avec le lancement de Channel F, console de Fairchild Semiconductor, vendue au prix de 169,95 dollars. La plateforme n’a pas connu un grand succès commercial, malgré les innovations qui la caractérisaient, comme les cartouches et le bouton « pause » sur la manette. Lawson a ensuite décidé de quitter et de créer sa propre entreprise, VideoSoft, à travers laquelle il a travaillé sur des logiciels pour l’Atari 2600, la console de la société de jeux la plus populaire de l’époque.

Le facteur qui a décrété son succès était la myriade de jeux passionnants contenus dans des cartouches uniques. L’idée d’une collection de jeux vidéo à domicile était devenue une réalité. VideoSoft a ensuite été dissous et Lawson a travaillé comme consultant au sein de l’industrie. Il décédera en 2011 des suites d’un diabète.

La formule de la cartouche a eu un impact gigantesque. Ce sera à Nintendo, dans les années 80, de rendre cet objet encore plus iconique, aujourd’hui chargé de sens, de souvenirs, de nostalgie. Parmi celles-ci, il faut citer le rituel consistant à souffler dans une cartouche avant de l’insérer dans la console pour éviter que le jeu ne plante. Parmi les jeux vidéo les plus liés à ce type de matériel, il y a sans aucun doute la franchise Mario Bros.

Au fil des années les cartouches ont été remplacées par des CD-Rom, Blu-Ray, des versions numériques téléchargeables. Pourtant, quel que soit le format d’un jeu, la possibilité d’avoir sa propre collection à domicile reste intacte, une ambition première sur laquelle Lawson a travaillé d’arrache-pied dans son garage-havre en Californie il y a plus de quarante ans.

Google célèbre le père des jeux vidéo sur cartouches

Le doodle Google célèbre la naissance de ce pionnier, qui a eu lieu le 1er décembre 1940. Un homme qui représente une révolution non seulement dans le domaine du jeu : Lawson a été parmi les premiers fondateurs afro-américains d’une entreprise en Californie, quand Silicon a fait n’existe pas encore la vallée telle que nous la connaissons aujourd’hui. Dans le premier épisode de High Score, une série documentaire de Netflix sur l’histoire des jeux vidéo, les enfants de Lawson parlent de ses ambitions, de ses passions, mais aussi des difficultés qu’il a pu rencontrer en tant qu’Afro-Américain dans un milieu majoritairement dirigé par des Blancs.

GOOGLE | Un passage tiré du mini-jeu de Google

Pour commémorer ce personnage important, le doodle de Google propose six jeux représentés sous forme de cartouche, qui retracent l’âge d’or du gaming. Pas seulement jouer : il est également possible de modifier les différents niveaux, pour se sentir un instant game designer. Ces mini-jeux ont été développés par Davionne Gooden, Lauren Brown et Momo Pixel.