Comment mesurer la fréquence cardiaque sur les smartphones Xiaomi

Xiaomi offre de nombreuses fonctionnalités innovantes avec son interface MIUI, et l’une d’entre elles est la mesure du rythme cardiaque. Vous pouvez mesurer directement votre rythme cardiaque à l’aide de votre smartphone, ce qui est assez pratique, et l’approche de Xiaomi est appréciée. Certains utilisateurs peuvent ne pas savoir comment utiliser cette fonction de mesure du rythme cardiaque. Dans cet article, nous allons apprendre comment mesurer le rythme cardiaque sur les smartphones Xiaomi. Cela vous sera utile dans votre vie quotidienne et vous satisfera.

Mesure du rythme cardiaque sur les smartphones Xiaomi

MIUI 14 est parvenu à devenir l’une des meilleures interfaces utilisateur. Les utilisateurs profitent d’une excellente expérience avec MIUI 14 dans leur vie quotidienne. Xiaomi a déjà commencé à travailler sur MIUI 15, avec pour objectif d’en faire la meilleure interface utilisateur au monde. Cependant, dans cet article, nous parlerons de la fonction de mesure du rythme cardiaque des smartphones Xiaomi.

Comment pouvez-vous mesurer votre rythme cardiaque avec un smartphone Xiaomi ? Vous pourrez apprendre comment faire cela en quelques étapes seulement. Mais il est à noter que pour utiliser cette fonctionnalité, votre smartphone doit prendre en charge la fonctionnalité de lecteur d’empreintes digitales à l’écran. Si vous n’utilisez pas un modèle avec un lecteur d’empreintes digitales à l’écran, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de mesure du rythme cardiaque.

Appuyez sur l’application « Paramètres » depuis l’écran d’accueil.

Ensuite, cliquez sur « Paramètres supplémentaires ».

Enfin, cliquez sur « Rythme cardiaque ». Vous pourrez maintenant mesurer votre rythme cardiaque.

Et vous pourrez utiliser cette fonctionnalité très facilement. Xiaomi aime beaucoup ses utilisateurs. Les fonctionnalités de l’interface MIUI sont assez remarquables. Il y a certaines informations importantes que vous devez connaître lorsque vous utilisez la mesure du rythme cardiaque. Nous vous recommandons de lire cet avertissement ; vous avez maintenant appris comment mesurer votre rythme cardiaque sur votre smartphone Xiaomi. Le fabricant de smartphones explique la situation comme suit :

Que pensez-vous de cet article ? Pensez-vous que la fonction de mesure du rythme cardiaque soit véritablement utile ? N’oubliez pas de partager vos réflexions dans la section des commentaires.

