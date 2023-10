Présentation de la série Xiaomi 13T

Xiaomi a officiellement dévoilé la toute nouvelle gamme 13T. Composée du Xiaomi 13T et du 13T Pro, la présentation de la série a eu lieu le 26 du mois dernier. Et comme prévu, les deux téléphones sont très similaires aux appareils exclusivement chinois récemment lancés sous la marque Redmi.

Autrement dit, la gamme Xiaomi 13T est basée sur la série Redmi K60. Pour être plus précis, le 13T Pro est essentiellement la version mondiale du Redmi K60 Pro. Cependant, les appareils ne sont pas complètement identiques. Xiaomi a apporté quelques modifications, notamment au niveau du hardware de l’appareil photo et de la certification IP68.

Xiaomi 13T

Le Xiaomi 13T est équipé d’une puce Dimensity 8200-Ultra sous le capot. Il s’agit d’une puce de 4 nm basée sur la plateforme 8200 de MediaTek. Cependant, MediaTek a apporté quelques ajustements à la puce en partenariat avec Xiaomi. Le SoC est associé à de la RAM LPDDR5 et à du stockage UFS 3.1.

Deux variants différents sont disponibles pour l’appareil. Le modèle de base dispose de 8 Go de RAM, tandis que la version haut de gamme propose 12 Go de RAM. Cependant, les deux disposent de 256 Go de stockage.

Affichage, appareil photo et batterie

À l’avant, le Xiaomi 13T est doté d’un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il s’agit d’un panneau Full HD+ avec une luminosité maximale de plus de 2600 nits. Ces caractéristiques d’écran signifient que l’appareil excelle dans la restitution d’images nettes et très détaillées.

En termes d’appareil photo, le Xiaomi 13T est équipé d’une caméra principale de 50 MP à l’arrière. Il s’agit d’un capteur de type 1/1,28 pouces avec des pixels individuels de 1,22 μm. Surtout, il dispose d’une stabilisation optique de l’image (OIS), garantissant des images et des vidéos stables.

Xiaomi a associé le capteur principal à une caméra téléobjectif portrait de 50 MP. Il s’agit d’un capteur avec une ouverture f/1.9. Et il y a également un capteur ultralarge de 12 MP. En comparaison, le Redmi K60 Ultra était doté d’un capteur ultralarge de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP en plus de la caméra principale de 50 MP.

La caméra du Xiaomi 13T dispose de fonctionnalités uniques. Par exemple, vous avez le choix entre le look authentique Leica et le look éclatant Leica. Le premier vise à restituer les couleurs les plus réalistes, tandis que le second fait ressortir les couleurs dans chaque prise de vue.

À l’avant, le Xiaomi 13T est doté d’une caméra selfie de 20 MP logée dans un poinçon. En termes de batterie, l’appareil dispose d’une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 67W. Ici, la vitesse de chargement est inférieure au 12T, qui prend en charge la charge rapide 120W. Mais la bonne nouvelle est que Xiaomi promet que l’appareil peut passer de 0 à 100% en 42 minutes.

Prix et options de couleur

Le prix de départ pour l’appareil est de 650 €, soit environ 682 $. Et vous pouvez le choisir parmi trois couleurs différentes : Meadow Green, Alpine Blue et Black.

Xiaomi 13T Pro

Le Xiaomi 13T Pro dispose du même écran OLED de 6,67 pouces que le 13T normal. Et comme le modèle classique, la version Pro offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cependant, l’appareil est équipé d’une puce plus puissante sous le capot, le Dimensity 9200+. Il s’agit d’une puce SoC haut de gamme qui offre de meilleures performances que le Dimensity 8200 Ultra.

Par ailleurs, la configuration de l’appareil photo est similaire à celle du Xiaomi 13T. Cela signifie que vous disposez d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur portrait de 50 MP et d’un capteur ultralarge de 12 MP à l’arrière du 13T Pro. De plus, la capacité de la batterie est la même que celle du modèle classique.

Cependant, Xiaomi a doté le 13T Pro de RAM LPDDR5X. Elle est plus rapide que la LPDDR5 classique. Vous bénéficiez également d’un stockage UFS 4.0 au lieu de l’UFS 3.1, garantissant une meilleure vitesse de transfert des fichiers. De plus, la version Pro bénéficie d’une meilleure vitesse de charge, à 120W. Cela signifie que vous pouvez passer de 0 à 100% en seulement 19 minutes.

Pour ceux qui se posent la question, les options de RAM pour le Xiaomi 13T Pro sont de 12 Go et 16 Go, tandis que les options de stockage sont de 256 Go, 512 Go et 1 To. Vous pouvez acheter le Xiaomi 13T Pro dès maintenant à partir de 800 €, soit environ 839 $. Les options de couleur sont les mêmes que celles des modèles classiques, à savoir le noir, le vert et l’alpine blue.

