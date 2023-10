OPPO Find N3 Flip Global Version apparaît sur Geekbench

Le Flip Find N3 d’OPPO, qui a été lancé sur le marché chinois en août 2023, se prépare à un lancement mondial. Cet appareil pliable à clapet est prêt à affronter des concurrents tels que Samsung, Moto et Tecno.

Version mondiale du OPPO Find N3 Flip: de nouveaux détails révélés

Avant l’annonce officielle mondiale d’OPPO, le Find N3 Flip est apparu dans la base de données de Geekbench, signalant son arrivée imminente sur les marchés internationaux.

La liste Geekbench nous donne un aperçu des caractéristiques clés de l’appareil, telles que son numéro de modèle, son processeur, son système d’exploitation, sa RAM, et plus encore. Découvrons les détails de la version mondiale du Find N3 Flip.

Fonctionnalités du OPPO Find N3 Flip

La version mondiale du OPPO Find N3 Flip arbore le numéro de modèle CPH2519, distinct de la déclinaison chinoise (PHT110). La liste révèle que l’appareil pliable sera fourni avec Android 13 pré-installé, probablement avec la surcouche ColorOS. Il sera équipé d’un processeur octa-core, comprenant un cœur cadencé à 3,05 GHz, trois cœurs à 2,85 GHz et quatre cœurs à 1,8 GHz.

De plus, selon les détails du CPU, le OPPO Find N3 Flip fonctionnera avec un processeur MediaTek Dimensity 9200. Pour la mémoire, le Flip offrira 12 Go de RAM, avec des options de stockage de 256 Go et 512 Go, à l’image de la version chinoise. Dans les scores de benchmark, l’appareil a obtenu 1895 dans le test monocœur et 4655 dans le test multicœur.

Maintenant, explorons les fonctionnalités du OPPO Find N3 Flip, déjà disponible en Chine. Il dispose d’un écran principal AMOLED Full HD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et une luminosité maximale remarquable de 1 200 nits. De plus, un écran externe secondaire de 3,26 pouces, également AMOLED, offre une résolution de 382 x 720 pixels. Le Flip Find N3 arbore une conception de charnière sans espace, réduisant les plis.

Aussi, sous le capot, il fonctionne avec le processeur MediaTek Dimensity 9200 associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et offre des options de stockage de 256 Go et 512 Go UFS 4.0. La configuration de la caméra comprend un capteur principal de 50 MP avec OIS, un capteur téléobjectif de 32 MP et un capteur ultra grand angle de 48 MP, tandis que la caméra frontale est dotée de 32 MP.

Avec une batterie de 4 300 mAh et une charge rapide SuperVOOC de 44 W, il garantit des performances solides, bien qu’il ne prenne pas en charge la charge sans fil. L’appareil est équipé d’un port USB de type C et d’un bouton coulissant d’alerte sur le côté.

Disponibilité

De plus, récemment, des images en direct de l’appareil N3 Flip destiné à l’Inde ont émergé, suggérant un lancement imminent en Inde et dans d’autres marchés mondiaux. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cet excitant appareil pliable d’OPPO.

Caractéristiques du OPPO Find N3 Flip

Voici une description complète des caractéristiques du smartphone Oppo Find N3 Flip.

Écran principal : écran FHD+ E6 AMOLED de 6,8 pouces (2520 × 1080 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, 403 PPI, rapport hauteur/largeur de 21:9, gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz, luminosité maximale de 1600 nits, 100% DCI-P3, gamut de couleurs sRGB à 100%, protection en verre SCHOTT UTG

Écran extérieur : écran AMOLED de 3,26 pouces (720 × 382 pixels), taux de rafraîchissement de 30/60 Hz, 250 PPI, rapport hauteur/largeur de 17:9, luminosité maximale de 900 nits, protection Corning Gorilla Glass Victus

SoC : processeur Octa Core Dimensity 9200 jusqu'à 3,05 GHz avec GPU Immortalis-G715 à 11 cœurs

RAM/ROM : 12 Go de RAM LPDDR5x avec stockage de 256 Go / 512 Go UFS 3.1

Logiciel : Android 13 avec ColorOS 13.2

Caméra arrière : appareil photo principal de 50 MP (grand angle) avec ouverture f/1,8, capteur Sony IMX890, ultra grand angle de 48 MP avec capteur Sony IMX581, ouverture f/2,2, macro de 4 cm, appareil photo téléobjectif de 32 MP avec capteur Sony IMX709, ouverture f/2,0, appareil photo Hasselblad

Caméra frontale : 32 MP, mise au point automatique, ouverture f/2,4, capteur RGBW Sony IMX709

Empreinte digitale : montée sur le côté

Connectivité : 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO : E1+E5a, Beidou : B1l+B1c+B2a, QZSS : L1+L5

Audio : Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo

Dimensions : 166,4 (plié à 85,5) × 75,8 × 7,79 mm (16,45 mm plié) ; Poids : 198 g

Batterie : Batterie de 4 300 mAh (typique) avec charge flash SUPERVOOC de 44 W

