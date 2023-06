Comment supprimer les rayures sur l’écran d’un téléphone portable : conseils efficaces

Nous avons déjà donné des conseils pertinents sur la façon d’éviter que votre téléphone portable ne se raye. Cependant, si l’écran de votre téléphone présente déjà une égratignure, vous pouvez consulter les conseils ci-dessous pour savoir comment le gérer. Les rayures sur l’écran d’un téléphone portable peuvent être frustrantes et nuire à l’attrait visuel de l’appareil. Bien que l’élimination complète des rayures puisse être difficile, il existe des méthodes qui peuvent minimiser leur apparence. Si vous recherchez des techniques ou des produits qui peuvent aider à éliminer les rayures sur l’écran d’un téléphone commercial, plusieurs options sont disponibles sur le marché.

Il est important de noter que même si certains produits peuvent améliorer l’apparence des égratignures mineures, ils peuvent ne pas être en mesure d’éliminer complètement les égratignures profondes ou graves. Cet article fournit un guide détaillé sur la façon de supprimer les rayures d’un écran de téléphone mobile. Il explore diverses techniques et propose des conseils pratiques pour vous aider à restaurer la clarté de l’écran et à maintenir son intégrité globale.

Évaluer la gravité de la rayure

La première étape avant d’utiliser une méthode d’élimination des rayures consiste à évaluer la gravité de la rayure. Les rayures mineures au niveau de la surface sont généralement plus faciles à traiter que les rayures profondes et plus visibles. Examinez attentivement la rayure dans différentes conditions d’éclairage pour comprendre sa profondeur et son étendue. Cela vous informera des méthodes à utiliser pour prendre soin de la rayure.

1. Chiffon en microfibre et nettoyant pour écran

Toutes les rayures sur l’écran d’un téléphone portable ne sont pas un gros problème, certaines sont plus faciles à effacer que vous ne le pensez. Pour les rayures mineures, commencez par nettoyer l’écran avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour écran adapté. Parfois, les rayures ne sont qu’en surface et peuvent être masquées ou minimisées en éliminant la saleté et les taches. Cette méthode ne fonctionnera que pour les rayures super légères.

2. Méthode du dentifrice

La méthode du dentifrice est une solution de bricolage populaire également pour les rayures légères. Voici comment procéder :

Appliquez une petite quantité de dentifrice sans gel (contenant de préférence du bicarbonate de soude) sur un chiffon doux et non pelucheux.

Frottez doucement le dentifrice en mouvements circulaires sur la zone rayée pendant quelques minutes.

Essuyez l’excédent de dentifrice avec un chiffon propre et humide.

Répétez l’opération si nécessaire, puis nettoyez l’écran avec un chiffon en microfibre.

Ne laissez pas la pâte pénétrer dans les ouvertures de l’écran comme l’écouteur ou le haut-parleur.

3. Bicarbonate de soude et pâte d’eau

Un autre remède maison consiste à créer une pâte à l’aide de bicarbonate de soude et d’eau :

Mélangez une petite quantité de bicarbonate de soude avec de l’eau pour former une pâte.

Tamponnez la pâte sur un chiffon doux.

Frottez doucement la pâte sur les rayures dans un mouvement circulaire.

Essuyez l’excédent de pâte et nettoyez l’écran avec un chiffon en microfibre.

4. Liquide anti-rayures

Certaines entreprises proposent des liquides spéciaux pour éliminer les rayures ou des solutions conçues pour réduire l’apparence des rayures. Ces produits contiennent souvent des abrasifs doux qui aident à éliminer les rayures. Appliquez le composé sur un chiffon doux et frottez-le dans un mouvement circulaire sur la zone rayée. Veillez à ne pas appliquer une pression excessive, car cela pourrait causer d’autres dommages. Il ne s’agit pas d’une annonce, nous ne répertorierons donc aucun produit. Cependant, quel que soit le produit que vous choisissez, assurez-vous de lire attentivement les instructions avant d’utiliser la solution.

Il existe également plusieurs produits qui pourraient éliminer les rayures, mais chaque produit peut avoir une méthode d’utilisation différente. Notez également que certains de ces produits conviennent à des types d’écrans spécifiques. Par exemple, OLED, LCD, etc.

6. Rayures commerciales – Produits de suppression

Divers produits commerciaux sont formulés pour minimiser l’apparence des rayures sur les écrans des téléphones portables. Ces produits se présentent généralement sous forme liquide ou pâteuse et sont spécialement conçus pour éliminer les rayures. Suivez les instructions fournies avec le produit, car chacun peut avoir des méthodes et des exigences d’application différentes. Il est crucial de sélectionner un produit adapté à votre type d’écran et de suivre les recommandations du fabricant pour obtenir les meilleurs résultats.

5. Kits de réparation de rayures

Des kits spéciaux de réparation de rayures conçus pour les écrans de téléphones portables sont disponibles sur le marché. Suivez ces étapes générales lorsque vous utilisez un kit de réparation de rayures :

Achetez un kit de réparation de rayures de bonne réputation adapté à l’écran de votre téléphone.

Lisez attentivement et suivez les instructions fournies avec le kit.

En règle générale, le kit comprendra une solution ou un composé que vous appliquez sur les rayures, suivi d’un polissage avec un chiffon.

Portez une attention particulière aux techniques d’application et aux précautions de sécurité décrites dans les instructions du kit.

6. Services de réparation professionnels

Pour les rayures profondes ou étendues qui ne peuvent pas être résolues par des méthodes de bricolage, les utilisateurs devront rechercher des services de réparation professionnels. Recherchez des techniciens certifiés spécialisés dans les réparations de téléphones mobiles. Ils peuvent évaluer l’écran et suggérer le plan d’action le plus approprié. Ils peuvent utiliser des techniques avancées telles que le polissage du verre ou le remplacement de l’écran. Cela dépend de la gravité de la rayure. Ces services sont généralement recommandés pour les appareils coûteux ou délicats afin d’éviter d’autres dommages.

7. La prévention est la clé

Bien que ce ne soit pas exactement un moyen d’éliminer les rayures sur l’écran d’un téléphone portable, c’est un conseil très important. Les utilisateurs de téléphones portables doivent essayer d’éviter les rayures en premier lieu. Utilisez un étui de protection qui recouvre les bords et les coins du téléphone pour éviter tout impact direct sur l’écran. Faites attention à l’endroit où vous placez votre téléphone et évitez tout contact avec des surfaces abrasives ou des objets pointus.

Derniers mots

Bien que l’élimination complète des rayures sur l’écran d’un téléphone portable soit difficile, il existe plusieurs techniques et options disponibles pour minimiser leur apparence. Des méthodes telles que la méthode du dentifrice, le bicarbonate de soude et la pâte à eau, les kits de réparation des rayures, les produits commerciaux anti-rayures et les services de réparation professionnels peuvent aider à traiter différents types de rayures. Il est important d’évaluer la gravité de la rayure et de procéder avec prudence lorsque vous essayez des méthodes de bricolage.

Avant d’essayer toute méthode d’élimination des rayures, il est essentiel de lire attentivement les instructions et de procéder avec prudence. C’est également une bonne idée de tester d’abord tout produit ou méthode sur une petite zone dédiée de l’écran pour s’assurer qu’il ne cause pas d’autres dommages ou n’affecte pas la fonctionnalité de l’écran. Si les rayures sur l’écran de votre téléphone sont graves ou affectent son utilisation, il est conseillé de consulter un service de réparation professionnel ou de contacter le fabricant pour obtenir des conseils. Ils peuvent avoir des recommandations ou des solutions spécifiques pour résoudre le problème.

La prévention, comme l’utilisation de protecteurs d’écran et d’étuis de protection, est toujours la meilleure approche pour éviter les rayures en premier lieu.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine