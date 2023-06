nubia Red Magic 8S Pro a une date de lancement officielle – Snapdragon 8+ Gen 2 confirmé?

Il y a quelques jours à peine, des rumeurs concernant le nubia Red Magic 8S Pro ont commencé à s’accumuler. Au cas où vous l’auriez manqué, les rumeurs suggéraient que le téléphone serait lancé avec Snapdragon 8+ Gen 2. Eh bien, il s’avère que les rumeurs étaient fausses. nubia a officiellement annoncé les détails de l’appareil.

Ces annonces indiquent que le nubia Red Magic 8S Pro sera fourni avec un Snapdragon 8 Gen 2, et non le rumeur Snapdragon 8+ Gen 2. De plus, nubia a dévoilé la date de lancement officielle de l’appareil. Il fera ses débuts le 5 juillet et l’événement aura lieu à 15 heures en Chine.

nubia Red Magic 8S Pro confirmé pour avoir Snapdragon 8 Gen 2

Selon les annonces officielles, le Red Magic 8S Pro sera fourni avec le même chipset qui a alimenté le Red Magic 8 Pro. Plus précisément, il comportera Snapdragon 8 Gen 2 plutôt que le Snapdragon 8+ Gen 2 annoncé précédemment. Cela confirme que Qualcomm ne travaille pas sur un nouveau chipset 8 Gen 2 pour le moment.

nubia a également confirmé certaines caractéristiques importantes du Red Magic 8S Pro. Le téléphone sera fourni avec 24 Go de RAM, soit le double du nombre de RAM du Galaxy S23 Ultra. Grâce à cela, vous obtiendrez des performances multitâches et de jeu fluides avec le téléphone.

En comparaison, le Red Magic 8 Pro est fourni avec un maximum de 16 Go de RAM. Par conséquent, le nouveau 8S Pro devrait fournir une mise à niveau significative en termes de capacité de RAM. Cependant, Nubia n’a partagé aucun autre détail sur l’appareil. Ainsi, il n’est pas clair si le reste des caractéristiques du téléphone sera similaire au 8 Pro ou non. Nous devrons attendre d’autres annonces officielles concernant le téléphone pour obtenir plus de détails.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine