Quel est le bon moment pour mettre à jour votre téléphone Android ? Recherchez ces signes

Peu importe que vous achetiez un appareil phare ou un appareil de milieu de gamme. Si le téléphone a une bonne qualité de fabrication et un hardware performant, il devrait fonctionner parfaitement pendant plusieurs années. Mais au fil du temps, vous remarquerez quelques ratés. Finalement, le téléphone deviendra complètement inutilisable. Vous devez mettre à jour votre téléphone Android avant ce point.

Mais la question est, comment savez-vous quels signes vous indiquent que vous êtes proche de ce point précis où votre téléphone Android deviendra inutilisable ? Eh bien, il y a des signes spécifiques qui indiquent exactement cela. Vous voulez savoir quels sont ces signes ? Vous trouverez tout à leur sujet ci-dessous.

1. La batterie de votre téléphone Android se vide rapidement

En moyenne, vous devriez obtenir entre cinq et huit heures de SOT (Screen On Time) après une charge complète. Cependant, après quelques années d’utilisation du téléphone, la batterie se dégrade et perd sa capacité globale. Et à un moment donné, la capacité totale devient inférieure à la moitié.

C’est inévitable. Et bien que vous puissiez ralentir le processus en prenant soin de la batterie du téléphone Android, c’est principalement pour la chimie des batteries lithium-ion. Les composants chimiques commencent à s’user avec le temps, ce qui les rend moins capables de supporter la charge.

Néanmoins, lorsque la batterie de votre téléphone Android se dégrade trop, vous aurez à peine deux heures de SOT. Et c’est à ce moment-là que vous vous retrouverez toujours à rester près du chargeur de téléphone ou à transporter une batterie portable.

Désormais, il est possible de changer la batterie du téléphone. Mais vous ne devez passer cet appel que lorsque vous ne voyez pas les autres signes expliqués ci-dessous. Si ces signes sont également présents, vous devez mettre à niveau votre téléphone Android.

2. Le téléphone Android est trop lent

Même si vous avez un téléphone Android de qualité phare, ses performances diminueront à mesure que vous continuerez à l’utiliser. Encore une fois, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez contrôler ou retarder. C’est simplement parce que les applications et les systèmes d’exploitation sont développés en pensant au nouveau hardware. Ils ont des optimisations pour les derniers systèmes.

De plus, les fabricants utilisent un hardware meilleur et plus rapide pour les nouveaux téléphones Android. Par exemple, vous obtenez plus de RAM et des cœurs plus rapides sur les produits phares modernes. Et les nouvelles versions d’applications et de systèmes d’exploitation peuvent utiliser correctement un hardware meilleur et plus rapide.

C’est une autre raison pour laquelle les nouveaux appareils fonctionnent bien mieux que leurs prédécesseurs. Néanmoins, lorsque vous remarquez qu’il vous faut quelques minutes pour accomplir une tâche simple, comme publier un Tweet ou envoyer un e-mail, vous devez mettre à jour votre téléphone Android.

De même, si vous êtes un joueur, vous devez acheter un nouveau téléphone lorsque vos jeux préférés commencent à s’exécuter lentement sur l’appareil. Désormais, avant de discuter, oui, il est possible de rendre votre téléphone Android plus rapide avec quelques ajustements. Mais si le téléphone est trop vieux, vous serez mieux avec un nouvel appareil doté de plus de ressources.

3. Le téléphone Android a cessé de recevoir les mises à jour Android

Les mises à jour Android sont un autre signe vital qui vous indique qu’il est temps de mettre à jour votre téléphone. De nos jours, les téléphones offrent jusqu’à quatre ans de mises à jour Android. Mais les téléphones Android sortis l’année dernière bénéficient, au mieux, de deux à trois ans de mise à jour. Cependant, la mise à jour majeure d’Android n’est même pas la principale préoccupation. Ce sont les mises à jour de sécurité.

Le fait est que, chaque jour, une nouvelle vulnérabilité du système d’exploitation mobile apparaît. Et ceux-ci sont corrigés via des mises à jour de sécurité. Ainsi, lorsque votre ancien téléphone Android cesse de recevoir ces mises à jour de sécurité Android, cela indique que vos données personnelles deviendront vulnérables lorsqu’une menace de sécurité majeure sera découverte.

En bref, vous devriez envisager de mettre à niveau votre téléphone Android lorsqu’il a cessé de recevoir des mises à jour de sécurité.

4. Les nouvelles applications sont incompatibles sur votre appareil

En général, les développeurs souhaitent rendre leurs applications compatibles avec autant d’appareils que possible. Cependant, dans certains cas, les applications nécessitent certaines fonctions ou fonctionnalités qui ne sont disponibles que dans les versions modernes d’Android. De plus, certaines applications nécessitent plus de ressources que d’autres. Dans les deux cas, les téléphones plus récents auront un avantage.

Et il n’y a pas que les applications. Vous verrez que les anciens téléphones Android ne prendront pas en charge les derniers jeux. Par conséquent, si vous remarquez que vos applications quotidiennes ne fonctionnent plus sur votre téléphone Android, vous devriez envisager une mise à niveau.

5. Les applications offrent des performances médiocres

Parfois, vous trouverez un support pour les applications sur les anciens appareils. Cependant, ils ne parviendront pas à vous offrir une expérience globale fluide. Par exemple, les applications peuvent se bloquer juste après leur ouverture. Cela a principalement à voir avec les ressources disponibles sur votre téléphone Android. Et c’est un gros problème.

Vous pouvez également voir les applications se bloquer car le téléphone Android ne dispose pas de suffisamment d’espace de stockage. De nos jours, les téléphones plus récents sont dotés d’un stockage accru pour résoudre ce problème particulier.

6. Vous avez besoin de meilleures performances de caméra

Les performances de l’appareil photo des téléphones Android ont récemment fait un bond en avant. Considérez le Galaxy S23 Ultra, le Xiaomi 13 Ultra et le Pixel 7 Pro, par exemple. Avec eux, vous ne ressentirez même pas le besoin de transporter du hardware photo professionnel.

Cela dit, si la photographie est importante pour vous et que vous n’êtes pas satisfait des performances de votre téléphone actuel, ce serait le moment idéal pour effectuer une mise à niveau. Et si votre budget est serré, le téléphone phare de l’année dernière est un excellent choix.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine