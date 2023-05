Diablo 4 x KFC: Comment obtenir des cosmétiques de cinq classes de personnages

Dans une tournure des événements surprenante, Activision Blizzard et KFC ont uni leurs forces pour offrir une promo spéciale pour la sortie de Diablo 4. Bien que ce ne soit qu’une rumeur au cours des derniers mois, nous apprenons maintenant que les joueurs peuvent acquérir des jeux uniques en jeu. cosmétiques en achetant des sandwichs spécifiques sur le site officiel de KFC. La promo est déjà en cours, avec des codes pour les articles devenant disponibles dans les comptes KFC des joueurs à partir du 30 mai. Ces codes peuvent ensuite être liés à leurs comptes Battle.net pour débloquer les cosmétiques une fois Diablo 4 officiellement sorti. Ni Blizzard ni KFC n’ont fait de déclarations publiques concernant cette offre. Mais cela semble être en cours dans de nombreux sites KFC aux États-Unis.

La nouvelle a attiré l’attention de Wowhead, un média bien connu sur le jeu, qui a découvert qu’il existe un total de cinq versions esthétiques pour différentes armes, chacune liée à l’une des cinq classes de personnages de Diablo 4. Comme le montre le site Web de KFC, l’élément de menu le plus basique coûte environ 5 $, permettant aux joueurs d’acheter les cinq produits cosmétiques pour environ 25 $. Il convient de noter que les prix régionaux peuvent varier. Les joueurs qui souhaitent mettre la main sur l’ensemble complet devraient le trouver attrayant.

Un aspect de ce partenariat suscite quelques inquiétudes. Commander dans les points de vente KFC en personne n’offrira pas l’accès à l’offre. Bien que cela ne soit pas un problème pour la plupart des joueurs de Diablo 4, cela rend moins probable que quelqu’un tombe sur la promotion par accident. Cependant, à moins que les joueurs ne veuillent vraiment utiliser le « Foul Reaper » comme arme, cette promotion est assez mineure. Il est étrange qu’ils n’aient pas choisi le nom le plus approprié, « Fowl Reaper ».

Malgré cela, certains fans ont profité de la relation. Le producteur de contenu de Diablo 4, Aodan, a reçu ses propres codes et s’est porté volontaire pour aider d’autres joueurs à les obtenir. Nous espérons que KFC et Diablo 4 pourront aplanir rapidement les problèmes de cette campagne. Cela permettra à tous les joueurs d’avoir accès à tous les cosmétiques possibles proposés dans le cadre de la promo.

En plus de l’offre KFC, les utilisateurs pourront également obtenir des cosmétiques bonus via les gouttes Twitch. Les joueurs peuvent gagner des cosmétiques pour chaque classe après la sortie officielle du jeu en regardant six heures de Diablo 4 sur Twitch chaque semaine pendant un mois. Ils peuvent également acheter une monture unique en offrant des abonnements pendant cette période. Les joueurs peuvent utiliser ces cosmétiques uniques avec le vaste système de transmogrification de Diablo 4 si le rachat de code pour l’offre KFC se passe bien.

Diablo 4 sortira le 6 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. En tant que l’une des versions les plus attendues de l’année, Blizzard va au-delà pour assurer son succès. Les développeurs ont publié plusieurs excellentes bandes-annonces au fil des ans, mais leur dernière bande-annonce en direct se démarque comme un chef-d’œuvre. De plus, Blizzard organise une Hardcore Race to 100, une course à enjeux élevés dans laquelle les noms des gagnants seront immortalisés dans un monument Lillith pour honorer leurs réalisations pour toujours.

