Apple fait à nouveau référence au logiciel ‘xrOS’ pour le casque Reality Pro

À l’approche de la WWDC la semaine prochaine, Apple a une fois de plus divulgué une référence à sa plate-forme logicielle xrOS du casque Reality Pro. Comme l’a repéré Steve Troughton-Smith, la dernière référence xrOS d’Apple est apparue dans App Store Connect pour les développeurs…

Apple Store Connect est la plate-forme via laquelle les développeurs peuvent gérer et distribuer leurs applications pour des plates-formes telles que iOS, iPadOS et macOS. Dans un article sur Mastodon, Troughton-Smith a montré comment il avait tenté de tromper App Store Connect et de soumettre une application pour xrOS.

App Store Connect a ensuite généré un message d’erreur qui se lit comme suit : « Plate-forme incorrecte. Vous avez inclus l’exécutable xros arm64 dans votre bundle ios. Seuls les exécutables ios peuvent être inclus.

Cela indique, selon Troughton-Smith, qu’Apple a déjà mis à jour des outils internes pour repérer les binaires xrOS. « Cela suggère que App Store Connect utilise des versions AppleInternal de l’outil de liaison qui ont déjà été mises à jour pour reconnaître les binaires xrOS », a-t-il expliqué.

Troughton-Smith a également souligné que vous ne pouvez pas simplement soumettre un binaire avec n’importe quel nom de système d’exploitation aléatoire. Au lieu de cela, les développeurs choisissent un numéro basé sur les plates-formes d’Apple et App Store Connect propose le nom de ce système d’exploitation lui-même.

Encore une fois, cela montre également qu’Apple a envisagé à un moment donné d’appeler la plate-forme logicielle de son casque « realityOS » plutôt que xrOS.

Bloomberg a rapporté qu’Apple prévoyait de commercialiser xrOS comme signifiant « réalité étendue ». La société a enregistré divers mots-symboles et marques de commerce pour xrOS dans le monde entier en utilisant des sociétés écrans. Comme Netcost-security.fr l’a signalé pour la première fois en mars, Apple a également ouvertement (et souvent) référencé xrOS et realityOS dans son code open source.

