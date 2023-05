Le jeu de tir très apprécié Ratchet & Clank : Rift Apart arrive sur PC le 26 juillet

Quelque chose à espérer : le prochain titre PlayStation propriétaire à recevoir une conversion PC est Ratchet & Clank : Rift Apart, marquant les débuts de la franchise sur PC. Bien que Sony n’ait pas révélé la configuration système requise pour le jeu, l’éditeur a confirmé une gamme de fonctionnalités exclusives aux PC, principalement conformes à ses ports PC précédents.

Ratchet & Clank : Rift Apart sortira sur Steam et Epic Games Store le 26 juillet pour 59,99 $. Sony a commencé à détailler ce que le studio de port PC Nixxes a ajouté au titre anciennement exclusif à la PlayStation 5, avec des informations sur les caractéristiques du système à venir plus tard.

Comme les autres conversions PC de Sony, Rift Apart prendra en charge les fréquences d’images déverrouillées et les méthodes de mise à l’échelle de la résolution pour améliorer les performances et la qualité de l’image. Le jeu comprend la gamme complète des fonctionnalités de mise à l’échelle des trois fabricants de GPU : DLSS 3 (qui inclut la super-résolution DLSS 2 pour ceux qui s’inquiètent), NVIDIA Reflex, DLAA, FSR 2 et XeSS.

Comme prévu, Rift Apart prend en charge les formats d’image 21: 9 et 32: 9 pour les moniteurs ultra-larges. De plus, Nixxes a ajouté un mode 48:9 pour les configurations à trois moniteurs. L’entrée complète de la souris et du clavier accompagne le prise en charge DualSense, avec un retour haptique et des effets de déclenchement dynamiques via une connexion filaire.

La seule nouvelle fonctionnalité graphique confirmée par Sony pour la version PC de Rift Apart est les ombres par ray tracing pour accompagner les réflexions par ray tracing de la version PS5. Les réflexions recevront plusieurs paramètres de qualité.

Bien que nous ne connaissions pas les caractéristiques système exactes du jeu, Rift Apart est l’une des exclusivités PS5 les plus impressionnantes visuellement, il pourrait donc être nettement plus exigeant que certains titres Sony récents comme Spider-Man Remastered ou Sackboy : A Big Adventure. Le prochain jeu de plateforme d’action pourrait atterrir quelque part plus près de Returnal, qui recommande un RTX 2070 Super ou RX 6700 XT (et tristement célèbre, 32 Go de RAM pour un gameplay 4K).

Un aspect remarquable de Rift Apart qui pourrait avoir des implications importantes pour une conversion PC est la façon dont il charge presque instantanément de nouvelles scènes lors de l’activation de portails interdimensionnels. Les fans affirment que cette fonctionnalité exploite fortement le SSD NVMe de la PS5, et il pourrait être intéressant de voir à quel point le stockage PC doit être rapide pour correspondre aux performances de la console dans ces domaines. Les tests montrent qu’il n’a pas besoin de la bande passante complète de 5,5 Go/s du SSD PS5. Nixxes et Sony recommanderont probablement fortement un SSD s’ils n’en ont pas besoin.

Bien que Rift Apart soit la dernière entrée d’une série de longue date, Sony assure aux clients que c’est un bon endroit pour sauter. Un facteur qui a nui aux performances commerciales d’Uncharted sur PC est que de nombreux acheteurs potentiels n’avaient jamais joué aux trois jeux précédents.

