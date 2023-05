Quelques astuces pour les enfants qui font des crises de colère à table peuvent les rendre encore plus difficiles

Une équipe de recherche australienne les a recensés et a mis en lumière les stratégies contre-productives qui risquent d’aggraver la situation.

Toutes les stratégies que nous utilisons pour amener les enfants qui font des crises de colère à manger ne sont pas les mêmes. Certains risquent de les rendre encore plus difficiles, avec des impacts négatifs sur leur capacité à réguler leur appétit et à établir de saines habitudes alimentaires. C’est ce qu’a révélé une recherche publiée dans la revue scientifique Appetite par une équipe de recherche de l’Institut d’activité physique et de nutrition de l’Université Deakin à Geelong, en Australie, qui a évalué diverses techniques de persuasion adoptées dans la famille, mettant en évidence celles qui sont les moins efficaces pour développer comportements alimentaires sains. « Les résultats nous disent que nous devons faire plus parce que les stratégies qui sont utilisées instinctivement, même avec de bonnes intentions, ne soutiennent pas toujours l’établissement de comportements alimentaires sains », a déclaré la chercheuse principale, le Dr Alissa Burnett de l’École des sciences de l’exercice et de la nutrition de Université Deakin.

Les « trucs » pour faire manger les enfants qui font une crise de colère

Avec ses collègues, Burnett a comparé les techniques de persuasion utilisées par plus de 1 500 mères d’enfants âgés de 2 à 5 ans, évaluant le comportement alimentaire des enfants au moyen d’un questionnaire. Les mères ont également répondu à la question ouverte : « Quelles sont les stratégies que vous utilisez lorsque votre enfant fait une crise de colère avec de la nourriture ou refuse de manger ? ».

En examinant les réponses, les chercheurs ont identifié quelques stratégies qui peuvent par inadvertance aggraver la situation en favorisant une mauvaise autorégulation de l’appétit ou un mauvais apport alimentaire, notamment :

Dites à l’enfant qu’il ne doit manger, par exemple, que cinq bouchées de son repas.

Dites à l’enfant que c’est ce qu’il y a pour le dîner ; s’il ne le mange pas, il ira au lit affamé.

Dites à l’enfant que s’il mange de tout, il peut prendre un dessert ou faire une activité qu’il aime.

À l’inverse, les mères d’enfants moins difficiles avaient tendance à impliquer leurs enfants dans la préparation des repas, les laissant décider quand ils étaient rassasiés et servant à plusieurs reprises certains aliments pour les encourager à essayer des aliments qu’ils pensaient ne pas aimer. Les réponses de ces mamans comprenaient :

J’implique l’enfant dans les courses et la préparation des repas

Je ne le force pas à manger s’il ne veut pas. Je le laisse décider combien et à quelle fréquence il aimerait manger.

Je leur propose toujours des options que je sais qu’ils n’aimeront pas, combinées à d’autres aliments auxquels je veux les exposer.

Le Dr Burnett a par ailleurs expliqué que les mères d’enfants très difficiles étaient plus susceptibles de déconstruire les repas, par exemple en servant les pâtes et la sauce séparément, ou d’y cacher des légumes, pour convaincre leurs enfants de manger des aliments plus sains. « Présenter des aliments sous des formes inhabituelles ou cacher certains ingrédients, comme les légumes, peut améliorer l’apport alimentaire à court terme, mais cela n’apprend pas aux enfants à accepter une variété d’aliments à long terme », a-t-elle conclu.

