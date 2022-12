Comment choisir son casque de VR : les 7 critères

La réalité virtuelle (que l’on appelle aussi VR, pour virtual reality) est certainement l’une des nouvelles technologies les plus excitantes pour les gamers. En effet, c’est la promesse pour les amoureux de jeux vidéo de pouvoir s’immerger complètement dans un nouvel univers, et de se croire réellement dans la peau de son avatar.

Mais encore faut-il trouver le bon modèle de casque de VR. Dans cet article, nous allons vous aider à faire votre choix en vous présentant les 7 critères à prendre absolument en compte avant de faire votre achat.

La comptabilité

La première question que vous devez vous poser concerne le type de contenu 3D dans lequel vous souhaitez vous immerger avec votre casque de VR. Pour les jeux vidéo PC, vous aurez besoin d’un casque compatible avec les ordinateurs, idem si vous êtes sur une Playstation ou que vous jouez sur votre smartphone. Attention, car tous les modèles ne sont pas compatibles avec tous les téléphones.

La qualité de l’image

Plus la qualité d’image de votre casque de VR sera importante, plus votre expérience virtuelle sera réaliste. Le plus important ici est de vous intéresser à la résolution offerte par votre équipement. Intéressez-vous également à la largeur du champ de vision, qui est elle aussi très importante pour l’immersion.

La puissance du casque de VR

C’est un critère très important si vous avez choisi d’acheter un casque de VR autonome. En effet, c’est le processeur intégré à votre modèle qui va effectuer les calculs 3D. Sa puissance va donc déterminer ses performances, et la qualité de votre expérience.

La qualité audio

Il n’y a pas que la qualité de l’image qui compte. Celle de l’audio est elle aussi déterminante dans l’immersion que vous offrira votre casque de réalité virtuelle. Certains modèles, même d’entrée de gamme (comme le casque VR 5.0 pour smartphone disponible dans le dernier catalogue Intermarché à moins de 40 euros) ou plus haut de gamme (comme le HTC VIVE Cosmos disponible sur Amazon à 878 euros) disposent d’écouteurs intégrés. Si vous jouez en réseau, il est également important de vérifier qu’il disposera aussi de son propre microphone pour faciliter la communication avec les autres joueurs.

Le confort

Si vous comptez jouer pendant plusieurs heures, le confort de votre casque de VR est un élément sur lequel vous ne pouvez pas faire l’impasse. Attention à ce que votre appareil ne soit pas trop lourd, ou trop gênant à porter. Cela pourrait impacter la qualité de votre expérience.

La réactivité

Le meilleur casque VR devrait détecter vos mouvements pour les appliquer en temps réel sur les images du jeu vidéo en réalité virtuelle. Si ce temps de latence est trop long, il y aura un décalage qui peut se révéler gênant pour votre expérience. Idéalement, il devrait être en dessous de la barre des 20 millisecondes.

Les contrôleurs

Certains modèles de casque de réalité virtuelle ont des contrôleurs ou manettes intégrées. Cela vous permettra de manipuler plus facilement votre personnage et ses différentes armes/accessoires.