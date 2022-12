Le meilleur jeu d’exploration spatiale sort du Xbox Game Pass : ne le laissez pas passer

À partir de maintenant, si vous avez Xbox Game Pass et que vous êtes un amateur de science-fiction, vous avez 11 jours pour découvrir le plus grand secret de la galaxie. 11 jours ou 22 minutes, selon le point de vue, car c’est la durée d’un jeu — nous vous l’expliquons ci-dessous — d’Outer Wilds, le célèbre jeu d’exploration spatiale développé par Mobius Games et édité par Annapurna. Le titre quittera le catalogue de services Microsoft au moment précis où les cloches sonneront pour célébrer la nouvelle année.

Outer Wilds : 22 minutes pour rêver

Depuis qu’il est arrivé dans les stores et au cours des dernières années, Outer Wilds a construit un culte autour de lui. Le motif? La façon dont il comprend les mécanismes d’exploration et propose en jouant d’être celui qui découvre l’histoire. Il y parvient grâce à des parties de 22 minutes, puisque c’est le temps qu’il faut à The Intruder, une comète, pour impacter le système solaire et tout mettre fin pour toujours ?

Non, pas pour toujours. En fait, nous vivons en boucle, et comme si c’était le jour de la marmotte, nous sommes condamnés à voir la fin du monde encore et encore. La chose la plus curieuse est que nous en sommes conscients, contrairement au reste des habitants de Lumbre, notre petite et confortable planète natale. C’est pourquoi les 22 minutes précitées ne doivent pas vous faire peur : le jeu enregistre vos découvertes et même si cela n’en a pas l’air, vous ne devez pas perdre vos nerfs et être pressé de faire les choses.

La clé pour que Outer Wilds soit un titre si apprécié est qu’il a toujours un atout dans sa manche pour nous surprendre. Voyez-vous cette lune ? J’ai peut-être une téléportation sur une autre planète. Un mécanisme étrange ? Il est possible que ce soit une énigme qui vous mènera à résoudre un grand mystère. Nous avons rarement vu une exploration aussi enrichissante dans un jeu vidéo.

Outer Wilds quitte le catalogue Xbox Game Pass le 31 décembre. En marge, le jeu est également disponible sur les consoles PS5, PS4, Nintendo Switch et PC. De plus, si vous l’essayez et que vous l’aimez, vous ne devriez pas manquer le seul DLC sorti à ce jour : l’extension Echoes of the Eye.

