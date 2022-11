Le meilleur jeu de réalité virtuelle, au meilleur prix : Half-Life Alyx au plus bas

Plus de deux ans et demi après son lancement (autour de mars 2020), aucun jeu en réalité virtuelle n’est encore parvenu à surpasser l’expérience offerte par Half-Life : Alyx, la énième révolution de Valve. Roi incontesté de cette technologie, le jeu a marqué un avant et un après et a reçu un 10 dans la revue Netcost, où nous en parlions comme d’une « histoire vivante du jeu vidéo ». Eh bien, maintenant, ledit morceau d’histoire est à son prix le plus bas à l’occasion de l’incroyable vente d’automne Steam, tombant en dessous de 24 euros pour la première fois et étant plus abordable que jamais.

Half-Life : Alyx pour 23,59 euros (avant 58,99, 60% de remise)

Comme l’a dit notre collègue José Luis Lópes de Garayo dans le texte de sa critique, « rare est un jeu à la première personne qui est aujourd’hui capable d’offrir un seul moment mémorable. Et rare joue aussi à Half-Life pendant quelques heures : Alyx sans qu’il y en ait plusieurs. Des chapitres entiers sont marqués de manière indélébile dans nos esprits, ses personnages seront sans aucun doute dans le « hall of fame » du jeu vidéo et les ennemis apparaîtront dans nos cauchemars de manière récurrente. »

« Le sentiment après avoir joué est un pur épuisement. Non seulement physique d’être debout si longtemps, mais aussi en raison de la concentration profonde que le titre nécessite dans certaines de ses parties les plus tendues. C’est une aventure pour rire, crier de peur et de soupir après le combat le plus dur. Half Life : Alyx n’est pas seulement la meilleure expérience VR à ce jour, mais la meilleure expérience Half Life à ce jour.

