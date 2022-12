Naruto aura un nouvel anime : c’est Sasuke Retsuden, qui débute en janvier

Ce n’est pas un remake de Naruto et ce n’est pas le redémarrage de Boruto que beaucoup attendaient, mais c’est quand même une nouvelle passionnante. La grande annonce concernant Naruto de Jump Festa 2023 a été la confirmation que Sasuke Retsuden, l’un des spin-offs du manga, aura son propre anime au début de l’année prochaine. Ce sera une sorte d’arc au sein de Boruto : Naruto Next Generation et il sortira le 8 janvier 2023.

Sasuke Retsuden était un court roman sur Naruto sorti en 2019 et, vu son succès, a été adapté en manga en octobre dernier. Depuis lors, cinq chapitres ont été publiés gratuitement et il est devenu connu sous le nom de Naruto: L’histoire de Sasuke – L’Uchiha et la poussière d’étoiles céleste. L’anime sera intégré à Boruto, qui arrêtera tout remplissage, se concentrera dessus, et une fois terminé, le très attendu Code Arc commencera.

De quoi parle Sasuke Retsuden ?

Sasuke Retsuden se déroule après les événements de Naruto Shippuden et peu de temps avant ceux racontés dans Boruto, juste au moment où Naruto contracte une maladie mortelle qui le rend incapable d’utiliser son chakra. Après avoir découvert que tout pouvait être la faute du soi-disant Shadow Kage, Sasuke et Sakura se sont lancés dans une mission à sa recherche et un remède pour leur ami, se lançant ensemble dans un voyage loin de la Terre de Feu qui mettra à l’épreuve » l’esprit du mari et de la femme ».

Sasuke Retsuden est l’endroit où la relation entre Sasuke et Sakura se développe le plus, expliquant une romance qui, au début de Boruto, est devenue complètement incompréhensible en raison de leur froideur et de leur distance. Le roman original a été écrit par Jun Esaka et avait des illustrations de Masashi Kishimoto, mais son adaptation en manga a été réalisée par Shingo Kimura, qui a cessé de montrer son ego pour cloner l’art de Kishimoto et a conquis les fans. La série est déjà parmi les plus lues sur Manga Plus et dès que cet anime répète son charme, nous sommes face à l’une des grandes premières de 2023.