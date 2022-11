Chargement rapide Apple Watch : comment ça marche et ce dont vous avez besoin pour de meilleurs résultats

L’un des changements les plus utiles apportés aux modèles récents d’Apple Watch est la prise en charge de la charge rapide. Cela vous permet de recharger rapidement la batterie de votre Apple Watch à des vitesses beaucoup plus rapides qu’auparavant. Il y a quelques points à garder à l’esprit, et vous n’obtenez pas tout ce dont vous avez besoin dans la boîte…

Quels modèles d’Apple Watch prennent en charge la charge rapide ?

Les variantes suivantes d’Apple Watch permettent une charge rapide :

Apple Watch série 7

Apple Watch Série 8

Apple Watch Ultra

Apple indique qu’avec une charge rapide, le niveau de batterie de votre Apple Watch peut passer de 0 à 80 % en 45 minutes environ. Apple a un document d’assistance détaillant les spécificités de la charge rapide avec l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra.

De quoi avez-vous besoin pour recharger rapidement votre Apple Watch ?

Inclus avec l’Apple Watch est un câble de charge rapide magnétique Apple USB-C. Comme nous l’avons déjà signalé, la différence avec ce câble est qu’il a de l’aluminium au lieu de plastique autour du chargeur magnétique.

Bien qu’Apple inclue l’un de ces câbles dans la boîte avec Apple Watch Series 7, Series 8 et Ultra, vous pouvez également les acheter séparément afin de pouvoir équiper tous vos points de charge avec un support de charge rapide. Le câble mesure 1 m de long et est disponible pour 29 $. Le numéro de modèle du câble est A2515, alors assurez-vous d’acheter ce modèle spécifique si vous achetez auprès d’un tiers autre qu’Apple ou Amazon.

La deuxième partie de l’équation est l’adaptateur secteur que vous branchez au mur. Dans le cadre de son objectif continu de réduire son empreinte environnementale, Apple n’inclut plus cette brique d’alimentation dans la boîte. Cela indique que vous devrez en utiliser un que vous possédez déjà ou en acheter un nouveau.

Apple indique que tout adaptateur secteur USB-C prenant en charge une alimentation USB de 5 W ou supérieure est capable de charger rapidement Apple Watch. Vous pouvez les trouver sur Amazon auprès de marques réputées telles que UGreen pour aussi peu que 13 $.

Voici les spécifications d’Apple :

Adaptateur secteur Apple USB-C 18 W, 20 W, 29 W, 30 W, 61 W, 87 W ou 96 W

Un adaptateur d’alimentation USB-C tiers comparable prenant en charge USB Power Delivery (USB-PD) de 5 W ou plus

Enfin, si vous utilisez le MagSafe Duo d’Apple ou sa station de charge magnétique Apple Watch, vous ne pouvez pas profiter des capacités de charge rapide, quel que soit le câble ou l’adaptateur secteur que vous utilisez. Vous pouvez cependant placer la rondelle du chargeur rapide dans une station d’accueil tierce de n’importe quelle sorte.

