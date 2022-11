L’Apple Store de St. Louis dépose un vote pour la syndicalisation après l’Oklahoma et le Maryland

Le dernier groupe d’employés d’Apple Store cherchant à se syndiquer se trouve à St. Louis, Missouri. Le groupe s’est associé à l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (IAM) qui a déposé une pétition auprès du Conseil national des relations de travail pour un vote sur la syndicalisation.

L’IAM a partagé la nouvelle sur son site Web aujourd’hui en disant qu’il représenterait « environ 82 employés d’Apple Store à Saint-Louis » dans le but de se syndiquer. Le communiqué de presse ne précise pas s’il s’agit de l’Apple Saint Louis Galleria ou du magasin Apple West County qui se trouve également à Saint-Louis.

L’IAM souligne qu’elle a précédemment « déposé une plainte pour pratique déloyale de travail auprès du NLRB contre Apple pour avoir obligé les employés de l’Apple Store de St. Louis à assister à une réunion avec un public captif et avoir proféré des menaces de représailles si les employés choisissent de s’organiser avec l’IAM ».

Voici ce qu’un employé de l’Apple Store de St. Louis avait à dire à propos de cet effort :

« Je suis extrêmement reconnaissant que l’équipe de notre magasin prenne les mesures nécessaires pour se défendre alors que nous nous préparons à syndiquer officiellement notre magasin », a déclaré Daniel Bertilson, employé de l’Apple Store de St. Louis. « En tant qu’employé d’Apple depuis plus de cinq ans, j’ai malheureusement dû constater que la culture de cette entreprise n’incarnait plus vraiment une mentalité axée sur les personnes. J’ai hâte de voter oui sur mon bulletin de vote et de permettre aux membres de notre équipe de s’associer à Apple pour atteindre l’objectif commun de servir nos clients avec chaleur et gentillesse.

Notamment, l’IAM est qui a organisé les employés du Maryland qui ont été les premiers à syndiquer avec succès un Apple Store.

Nous garderons un œil sur ce qui se passera avec le vote du personnel de l’Apple Store de St. Louis.

Syndicalisation récente de l’Apple Store

Aux États-Unis, deux magasins se sont officiellement syndiqués cette année :

Et le premier Apple Store à déménager au Royaume-Uni était à Glasgow :

Image du haut via Apple

