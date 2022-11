Chaque numéro de Nintendo Power est désormais disponible au téléchargement dans un seul lot pratique

En bref : Chaque numéro du magazine Nintendo Power – les 285 d’entre eux – est désormais disponible en téléchargement dans un ensemble soigné. L’utilisateur d’Internet Archive, Gumball, a récemment téléchargé chaque numéro du magazine au format .cbr. Il s’agit d’une collection non officielle, ce qui indique que Nintendo pourrait intenter une action en justice pour faire supprimer le message à tout moment.

Selon un message de l’affiche sur Reddit, la plupart du contenu a été emprunté aux archives du magazine de jeux vidéo vintage Retromags. Les problèmes manquants provenaient de Data Hoarder’s Exchange sur Reddit.

Nintendo a publié le numéro 1 du magazine Nintendo Power à l’été 1989. Le premier numéro comportait une plongée de 20 pages sur Super Mario Bros. 2 ainsi qu’une carte convoitée de la deuxième quête de The Legend of Zelda.

Les nouveaux numéros tombaient initialement tous les deux mois avant que Nintendo ne passe à une cadence de publication mensuelle à partir de mai 1990. Avant Internet, des publications comme Nintendo Power étaient une source clé – et souvent la seule – de nouvelles et d’informations pour les joueurs.

Nintendo of America était responsable de la publication jusqu’à ce que Future US reprenne ces fonctions en 2007. Le magazine persisterait encore cinq ans avant que Nintendo ne débranche finalement le prise en 2012 alors que la presse écrite poursuivait son déclin. Le volume 285 de décembre 2012 était le dernier numéro.

Au cours de sa course, Nintendo Power a couvert des événements liés à la Nintendo originale, à la Super Nintendo, à la Nintendo 64, à la GameCube et à la Wii. La malheureuse Wii U a été lancée juste un mois avant que le dernier magazine Nintendo Power ne sorte des presses.

Nintendo a relancé la marque en 2017 avec le lancement du Nintendo Power Podcast. La série est animée par Chris Slate, l’ancien rédacteur en chef du magazine Nintendo Power et actuel responsable des communications d’entreprise pour Nintendo. Cela semble toujours aller fort alors que Nintendo a annoncé le dernier épisode couvrant Pokémon Scarlet et Pokémon Violet sorti plus tôt dans la journée.

Fait amusant – Shigeru Miyamoto, le légendaire concepteur de jeux vidéo responsable de plusieurs des plus grandes IP de Nintendo, a eu 70 ans aujourd’hui.