Comment rooter Android 13 [Detailed Guide]

Android 13 est le dernier système d’exploitation pour les téléphones Android qui est toujours en cours de déploiement. Au moment de ce guide, Android 13 est disponible pour les téléphones Pixel, les séries OnePlus 10 Pro et Oppo Find X5. Si vous avez mis à jour votre téléphone vers Android 13, ce guide est pour vous. Ici tu sauras comment rooter Android 13.

Android 13 apporte de nombreuses améliorations par rapport à Android 12 de l’année dernière. Android 12 était une refonte majeure de l’interface utilisateur et Android 13 l’amène au niveau supérieur. Selon les premières critiques, la mise à jour apporte une excellente expérience utilisateur.

Bien qu’Android 13 intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, il reste de la place pour une personnalisation avancée. Et cela peut être réalisé avec une racine ou une ROM personnalisée. Étant donné que la disponibilité des ROM personnalisées dépend des développeurs personnalisés, l’enracinement est l’option préférée. Si vous débutez avec le root, vous pouvez suivre ce guide.

L’enracinement d’un téléphone Android est devenu difficile et donc un guide est nécessaire. Avec un accès root, vous pouvez installer n’importe quels thèmes, polices et mods pour qu’un appareil normal ressemble à un téléphone phare. Ceci est également utile s’il existe des bloatwares et que vous souhaitez les supprimer pour libérer de l’espace et accélérer le téléphone. Il y a quelques étapes à suivre pour rooter le téléphone Android 13.

Déverrouiller le chargeur de démarrage

Pour rooter un téléphone, vous devez d’abord déverrouiller le bootloader. Mais il y a un hic, tous les téléphones ne sont pas autorisés à déverrouiller le chargeur de démarrage. Tout dépend du fournisseur s’il autorise ou non le déverrouillage du chargeur de démarrage. Si cela est désormais autorisé sur votre téléphone, vous devez faire appel à des services professionnels.

Le déverrouillage du chargeur de démarrage d’un téléphone supprimera toutes les données du téléphone et ouvrira la porte pour l’enracinement et l’installation de ROM personnalisées. Chaque OEM a une méthode différente pour déverrouiller le chargeur de démarrage. Vous devez donc consulter le guide du chargeur de démarrage de votre téléphone.

Maintenant, une fois que vous avez déverrouillé le chargeur de démarrage de votre téléphone, vous pouvez poursuivre les étapes d’enracinement. Vous devez suivre certaines exigences qui incluent les fichiers et les outils utilisés pour l’enracinement.

Conditions préalables:

Assurez-vous de déverrouiller le chargeur de démarrage de votre téléphone

Effectuez une sauvegarde complète de votre téléphone

Télécharger le firmware de votre téléphone

Téléchargez la dernière application Magisk

Installez le pilote ADB et Fastboot sur votre téléphone

Rooter Android 13 à l’aide d’une image corrigée

Jetons un coup d’œil au guide racine en utilisant un fichier patché.

Étapes pour corriger l’image de démarrage à l’aide de Magisk

Magisk est un outil populaire qui peut rooter les téléphones Android en considérant que le chargeur de démarrage est déverrouillé. Les outils facilitent la gestion des racines. Merci à son développeur John Wu. Je suppose que vous avez parcouru les exigences, alors passons aux étapes.

Tout d’abord, extrayez le firmware téléchargé sur un PC. Extrayez maintenant le boot.img du micrologiciel. Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez utiliser le AP.tar fichier à la place de boot.img. Copiez le fichier boot.img ou AP sur votre téléphone. Ouvert Magisk application sur votre téléphone. Sélectionnez le premier Installer bouton.

Sur la page suivante, choisissez Sélectionner et patcher un fichier et choisissez le fichier que vous avez copié précédemment.

Il commencera à corriger le fichier et vous obtiendrez la sortie corrigée dans le dossier de téléchargement. Déplacez le fichier patché sur votre PC.

Installer Magisk Patched File sur les téléphones Android

Presque tous les téléphones suivent le même processus pour installer le fichier corrigé. Si vous avez un téléphone Galaxy, passez à la méthode suivante, sinon suivez cette méthode.

Téléchargez les outils de la plate-forme (Android SDK) sur votre PC. Copiez maintenant le fichier corrigé dans le dossier Platform Tools. Taper CMD dans la section d’emplacement de l’explorateur de fichiers et appuyez sur Entrée pour ouvrir l’invite de commande à l’emplacement spécifique.

Éteignez votre téléphone et démarrez-le dans Mode de boot rapide. Connectez-le au PC. Entrez maintenant la commande ci-dessous pour flasher le fichier corrigé et rooter l’appareil Android 13. fastboot flash boot boot.img Une fois l’image de démarrage installée, vous pouvez redémarrer votre téléphone dans le système. Et voilà, vous avez un accès root sur votre téléphone Android 13.

Installer le fichier patché Magisk sur les téléphones Samsung

Si vous avez un téléphone Samsung sous Android 13, le processus est un peu différent. De plus, au lieu de l’image de démarrage, nous allons utiliser le fichier patch AP. Je suppose que vous avez déjà le fichier AP patché. Cette méthode nécessite également un ensemble correct de pilotes USB.

Copiez le fichier AP patché sur votre PC. Ouvrez l’outil flash Odin sur votre PC. Éteignez votre téléphone Samsung et démarrez-le dans le Mode de téléchargement. Connectez votre téléphone à votre PC via un câble USB. Une fois que l’outil Odin détecte votre téléphone, chargez le fichier AP patché à l’onglet AP. Après AP, chargez BL, CPet SCC fichiers (que vous avez extraits du firmware) dans leurs onglets respectifs.

Une fois terminé, appuyez sur le Commencer bouton et il commencera à clignoter. Il donnera un message Pass une fois terminé. Redémarrez votre téléphone dans le système. Vous aurez un accès root sur votre téléphone Samsung Android 13.

Astuce : Un autre moyen simple de rooter un téléphone Android 13 consiste à utiliser une récupération personnalisée. Mais pour suivre cette méthode, vous devez avoir une récupération personnalisée installée sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser n’importe quelle récupération personnalisée disponible pour flasher le fichier Magisk sur votre téléphone Android 13.

Si vous souhaitez vérifier si vous avez un accès root sur votre téléphone ou non, vous pouvez essayer n’importe quel vérificateur de racine tiers ou même vous pouvez le vérifier dans l’application Magisk. Et une fois que vous avez un accès root, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles par défaut. Vous pouvez désormais utiliser toutes les applications et fonctionnalités nécessitant un accès root sur votre téléphone Android 13. Par ailleurs, vous pouvez activer les fonctionnalités désactivées par défaut. Et la meilleure chose est que vous pouvez utiliser divers modules Xposed. Voici le guide pour installer Xposed Framework.

Alors voilà, le guide complet sur la façon de rooter Android 13 avec Magisk. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

