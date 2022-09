Netflix construit son propre studio de jeux en Finlande

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Plus tôt cette année, Netflix a déclaré qu’il prévoyait de doubler la taille de sa bibliothèque de jeux d’ici la fin de l’année, et nous avons maintenant une meilleure idée de la façon dont ils pourraient s’y prendre pour atteindre cet objectif. Lundi, Netflix a annoncé la création d’un nouveau studio de jeux à Helsinki, en Finlande. Le studio est conçu à partir de zéro aux côtés de Next Games, le fabricant de jeux que Netflix a acheté plus tôt cette année pour 72 millions de dollars.

Netflix a également repris Night School Studio en septembre 2021 et Boss Fight Entertainment en mars dernier, et aura bientôt quatre studios de jeux sous son aile.

Night School Studio a été lancé en 2014 et est surtout connu pour Oxenfree, un jeu d’aventure graphique sorti début 2016. Boss Fight Entertainment a été fondé en 2013 par Bill Jackson, David Rippy et Scott Winsett, et a sorti deux jeux à ce jour.

Next Games a été la plus grosse acquisition. Fondée en 2013, la firme est surtout connue pour sa série de jeux basée sur The Walking Dead d’AMC. À la fin de l’année dernière, l’entreprise comptait 120 employés et avait généré plus de 30 millions de dollars de revenus un an plus tôt. Next Games est également basé en Finlande, qui, selon Netflix, abrite certains des meilleurs talents de jeu au monde.

Le nouveau studio sera dirigé par Marko Lastikka, qui était auparavant directeur général et producteur exécutif d’Electronic Arts avant de rejoindre Zynga en tant que vice-président et directeur général en janvier 2017. Netflix a déclaré que c’était une autre étape dans sa vision de construire un studio de jeux de classe mondiale équipé pour créer des jeux agréables et attrayants sans publicité ni achats intégrés.

Netflix continue de faire comprendre qu’il est encore tôt pour la nouvelle division et que la création d’un jeu peut prendre des années. Ce n’est probablement pas trop préoccupant, alors, que l’engagement des utilisateurs pour les jeux Netflix soit faible. Finalement, Netflix devra tourner le coin s’il veut maintenir l’effort en vie.