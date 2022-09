L’E3 2023 confirme son calendrier et modifie son organisation pour créer des espaces presse exclusifs

L’E3 2023 modifiera son organisation habituelle pour séparer la partie business du reste des visiteurs. ReedPop, les producteurs de l’événement commandé par l’Entertainment Software Association (ESA), confirment que l’édition de l’année prochaine aura lieu du 13 au 16 juin.

À quoi ressemblera le nouvel E3 ?

GameIndustry, le portail qui a partagé les détails de l’événement, révèle que les deux premiers jours de l’événement seront réservés exclusivement à la presse. La troisième journée, quant à elle, donnera lieu à la fois à des professionnels et à des visiteurs extérieurs. Le 16 juin, date à laquelle il fermera ses portes, il se concentrera uniquement sur les joueurs qui souhaitent se rapprocher.

Le Los Angeles Convention Center sera divisé en deux moitiés. Le premier sera réservé aux professionnels de l’information avec des « scénarios plus calmes et plus confortables » que la ruche habituelle du salon. ReedPop permettra une application dédiée à l’E3 où vous pourrez prendre rendez-vous avec les développeurs dans plusieurs des espaces qui leur sont dédiés.

Les visiteurs externes, quant à eux, auront un « accès plus fluide » aux éditeurs indépendants, où ils testeront sur place leurs derniers projets. La communauté pourra également entrer en contact avec des entreprises par le biais de présentations pouvant être visionnées en personne et en ligne.

L’intention de la société de production est de pouvoir créer un espace amélioré pour tous les publics, d’où la séparation est née pour créer un climat moins chaotique. Ils espèrent également révéler bientôt la collaboration avec des entreprises qui souhaitent annoncer leurs jeux autour de la date de l’événement, qu’elles y soient ou non officiellement impliquées.

Cristopher Dring, responsable des jeux B2B chez Reedpop, assure dans l’article que des conversations sont actuellement en cours avec de grandes entreprises. « Qui ira? C’est l’étape dans laquelle l’équipe se trouve. Les plans sont soumis, les conversations se poursuivent tandis que les collaborations continuent d’être signées. D’après ce que j’ai entendu, je suis optimiste, mais l’équipe doit montrer qu’il s’agit d’un E3 différent, avec un groupe différent derrière et qu’elle s’engage à faire quelque chose de vraiment bien », conclut-il.

Source : GameIndustry