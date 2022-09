Comment faire une capture d’écran sur iPhone 14 [with Long Screenshots]

Les captures d’écran sont devenues un outil essentiel dans notre vie de tous les jours. Vous trouverez des captures d’écran utiles presque partout, que ce soit au travail, sur les réseaux sociaux ou même dans les groupes de discussion de votre famille et de vos amis. En termes simples, les captures d’écran rendent la vie beaucoup plus facile.

Maintenant qu’Apple a publié la gamme d’iPhone 14, il est temps de regarder comment faire des captures d’écran sur iPhone 14 série. Dans ce guide, je partagerai également comment prendre des captures d’écran défilantes sur iPhone 14.

Que vous possédiez l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro ou même l’iPhone 14 Pro Max, les méthodes mentionnées ci-dessous sont les mêmes pour tous les modèles. Désormais, lorsqu’il s’agit de prendre des captures d’écran sur la gamme iPhone 14, il existe plusieurs façons de prendre des captures d’écran. Commençons.

Comment prendre des captures d’écran sur iPhone 14 Pro

Il existe plusieurs façons de prendre des captures d’écran sur votre iPhone. Vous trouverez ci-dessous quatre méthodes différentes pour capturer une capture d’écran normale. Commençons par la méthode commune.

Prendre des captures d’écran à l’aide de boutons physiques

C’est l’une des méthodes les plus couramment utilisées pour prendre une capture d’écran sur un iPhone. Si vous êtes nouveau sur l’iPhone, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le Côté bouton (sur le côté droit) et le Monter le son bouton (sur le côté gauche) ensemble. En appuyant sur les deux boutons ensemble, vous obtiendrez une capture d’écran ainsi qu’un effet sonore audible de l’obturateur de l’appareil photo. L’effet sonore ne sera pas entendu lorsque votre appareil est en mode silencieux.

Un aperçu de la capture d’écran apparaîtra en bas à gauche de votre écran. Glisser l’aperçu vers la gauche supprimera la capture d’écran de votre écran. Si vous appuyez sur l’image, vous obtiendrez des options pour modifier votre capture d’écran. Il y aura également une option pour partager la capture d’écran directement à partir de cet écran. Les captures d’écran capturées sur un iPhone sont enregistrées dans l’application Photos sous l’album Captures d’écran.

Prendre des captures d’écran avec Back Tap

Une autre méthode unique et simple de capture d’écran sur l’iPhone 14 consiste à appuyer sur l’arrière de l’appareil. Cette méthode peut également être appelée méthode gestuelle. Pour cette méthode, vous devrez activer cette option. Voici les étapes.

Lancez l’application Paramètres depuis l’écran d’accueil de votre iPhone 14. Maintenant, faites défiler vers le bas et appuyez sur le Accessibilité option.

Sous les options Physique et Moteur, appuyez sur Toucher.

Faites défiler jusqu’à la fin et vous devriez voir l’option qui dit Retour Appuyez. Appuyez sur la bascule pour l’activer. Vous pouvez désormais choisir les actions à effectuer lorsque vous appuyez deux fois ou trois fois. Appuyez sur l’option Double Tap, puis sélectionnez Capture d’écran. Chaque fois que vous appuyez deux fois sur le dos de votre iPhone, une capture d’écran sera capturée.

Prendre une capture d’écran avec Assistive Touch

Vous pouvez également utiliser la fonction populaire Assistive Touch de votre iPhone 14 Pro pour prendre des captures d’écran. Assistive Touch est une fonctionnalité qui peut être activée et utilisée pour les personnes qui pourraient avoir des difficultés à toucher l’écran ou peut-être même avoir du mal à appuyer sur les boutons de leur iPhone. Le menu Assistive Touch apparaîtra sous la forme d’un bouton flottant sur votre écran. Voici comment l’activer et l’utiliser.

Depuis votre écran d’accueil, lancez l’application Paramètres. Faites défiler un peu et appuyez sur Accessibilité suivi de Toucher. Ensuite, appuyez sur Contact Assistance et appuyez sur la bascule pour l’activer.

En dessous de Actions personnalisées vous pourrez attribuer l’option Capture d’écran aux options Single Tap, Double Tap ou Long Press. Si vous ne voulez rien attribuer, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton flottant, sélectionner Appareil suivi de Pluset enfin Capture d’écran.

La capture d’écran sera capturée et enregistrée sur votre iPhone dans l’application Photos.

Demander à Siri de faire une capture d’écran

Siri est l’assistant vocal d’Apple et il est plutôt bon. Vous pouvez également prendre des captures d’écran en demandant à Siri de faire de même. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton latéral de votre iPhone pour afficher Siri, puis de dire Prendre une capture d’écran. Siri va maintenant prendre une capture d’écran et, comme vous vous en doutez, elle sera enregistrée dans l’application Photos sous l’album des captures d’écran. Vous pouvez également taper « prendre une capture d’écran » pour capturer des captures d’écran.

Comment prendre de longues captures d’écran sur iPhone 14

Maintenant que vous savez comment capturer un écran, mais que se passe-t-il si la page est longue et que la page entière n’est pas visible à l’écran ? Bien sûr, prendre plusieurs captures d’écran juste pour capturer toute la page prendra beaucoup de temps. Heureusement, vous pouvez capturer des captures d’écran défilantes pour capturer toute la page. Et cela ne prendra pas plus de temps qu’une capture d’écran normale. Voici les étapes.

Première, prendre une capture d’écran en utilisant l’une des quatre méthodes ci-dessous. Une fois que vous avez pris la capture d’écran et que la page d’édition apparaît, appuyez sur le Page entière bouton.

Le bouton Pleine page n’apparaît que s’il y a plus d’un écran de contenu. Après avoir tapé sur la page entière, vous pouvez recadrer le contenu que vous ne voulez pas dans la capture d’écran. Enfin, appuyez sur le bouton Terminé.

La longue capture d’écran sera enregistrée au même emplacement que les autres captures d’écran. Au lieu de prendre plusieurs captures d’écran pour toute la page, vous pouvez la capturer sur une seule page.

Ce sont les meilleures façons que vous pouvez suivre pour prendre une capture d’écran sur votre iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Avez-vous besoin d’utiliser une application tierce pour prendre des captures d’écran ? Pas du tout. Ces fonctions intégrées sont meilleures que toutes les applications de capture d’écran tierces mises en place.

