Dates et heures de la SypherPK Idol Cup à Fortnite: comment obtenir votre skin gratuit

La Fortnite SypherPK Idol Cup est un nouveau tournoi avec lequel nous pouvons obtenir gratuitement le skin SypherPK. Tout au long de cette actualité, nous vous disons tout ce que vous devez savoir, y compris comment participer et à quelle heure est la coupe :

Comment obtenir gratuitement le skin SypherPK dans Fortnite

Pour obtenir gratuitement le skin SypherPK dans Fortnite, nous devrons participer et occuper des positions élevées dans la SypherPK Idol Cup, qui se tiendra le 21 septembre 2022 à une heure qui change en fonction de notre région de jeu.

Art officiel du skin SypherPK et de ses différents styles dans Fortnite

Non seulement nous pourrons obtenir gratuitement le skin et le sac à dos SypherPK, mais nous pourrons également les obtenir avant qu’ils n’atteignent le store.

Quand est la SypherPK Idol Cup à Fortnite ?

La Fortnite SypherPK Idol Cup a lieu le mercredi 21 septembre 2022 à des moments différents en fonction de notre région de jeu. Pour vérifier le calendrier spécifique en fonction de la région à laquelle nous souhaitons participer, nous devons entrer dans l’onglet « Compétition » du menu Fortnite Battle Royale. Nous mettrons à jour cette section de l’actualité avec les horaires précis dès qu’ils seront connus.

Annonce officielle de la SypherPK Idol Cup à Fortnite

Le format utilisé dans ce tournoi est Zero Construction – Duos. Comme c’est plus que d’habitude dans ce type d’événement compétitif, nous devrons jouer jusqu’à dix matchs dans une période pouvant aller jusqu’à trois heures; L’objectif est d’être dans une position suffisamment élevée dans le classement de notre région (basé sur l’élimination des joueurs ennemis et d’être en bonne position dans les parties jouées) pour pouvoir obtenir des prix.

Comment participer à la Fortnite SypherPK Idol Cup ?

Pour participer à la Fortnite SypherPK Idol Cup le 21/09/2022, il suffit de se connecter à Fortnite ce jour-là à l’heure qui correspond à notre région de jeu, et d’avoir au moins le niveau de compte 50. Une fois cela fait, on sélectionne le mode de jeu correspondant, et on joue.

Système de notation Fortnite SypherPK Idol Cup

La SypherPK Idol Cup utilise le système de notation suivant :

Victoire royale : 25 points.

2e : 22 points.

3ème : 20 points.

4ème : 18 points.

5ème : 17 points.

6e : 16 points.

7ème : 15 points.

8e : 14 points.

9e : 13 points.

10e : 12 points.

11e : 11points.

12e : 10 points.

13e : 9 points.

14e : 8 points.

15e : 7 points.

16ème : 6points.

17e : 5points.

18e et 19e : 4 points.

20e et 21e : 3 points.

22ème et 23ème : 2 points.

24 et 25 : 1 points.

Chaque élimination : 1 point.

Il y aura un autre marqueur qui suivra les éliminations de la nouvelle Trap Tower de SypherPK.

Prix ​​​​de la coupe Fortnite SypherPK Idol

Émoticône Masque Sypher

La plus grande incitation à participer à cette coupe est d’obtenir gratuitement le skin SypherPK avant qu’il n’atteigne le store. Ce sont les prix que nous pouvons obtenir pour avoir participé à la SypherPK Idol Cup à Fortnite et avoir terminé dans les positions suivantes :

L’Europe 

1er à 750e du classement principal : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

1er à 750e sur le classement alternatif : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Masque de Sypher.

États-Unis (côte est)



1er à 500e du classement principal : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

1er au 500e classement alternatif : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Masque de Sypher.

États-Unis (côte ouest)



Du 1er au 250e du classement principal : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

1er au 250e classement alternatif : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Masque de Sypher.

Brésil

Du 1er au 250e du classement principal : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

1er au 250e classement alternatif : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Masque de Sypher.

Asie

Du 1er au 250e du classement principal : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

1er au 250e classement alternatif : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Masque de Sypher.

Océanie

Du 1er au 150e du classement principal : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Classement alternatif du 1er au 150e : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Masque de Sypher.

Moyen Orient



Du 1er au 150e du classement principal : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Classement alternatif du 1er au 150e : skin SypherPK et accessoire de sac à dos Curse of the Oni.

Pour avoir obtenu au moins 8 points : émoticône Masque de Sypher.

Sources : Epic Games [1] [2]